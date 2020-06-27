Лукашенко пожелал молодежи быть успешными на родной земле

Сохранить смелость и целеустремленность, чтобы сделать реальностью самые заветные мечты, пожелал в День молодежи юношам и девушкам Беларуси глава государства, сообщает его пресс-служба.

В приветственном адресе Александр Лукашенко назвал юность "самым прекрасным временем", наполненным надежд и грандиозных планов.

"Время первой влюбленности, обретения настоящих друзей, выбора профессии и жизненных приоритетов, - констатировал белорусский лидер. - Вы родились и выросли в независимой Беларуси, которая создавалась и строилась как государство, где люди сильны мудростью и единством, опираются на закон и справедливость, ценят мир, уважают свою историю и опыт предыдущих поколений".

Дальнейшую судьбу народа, подчеркнул президент, определяет молодежь: она отдает на благо Отчизны свои таланты и энергию, жаждет передовых знаний и внедрения инноваций, готова совершенствовать любые технические решения и смотрит в завтрашний день с оптимизмом.

Поэтому, по его словам, "многочисленные государственные программы, направленные на улучшение качества образования, поддержку молодых семей, помощь одаренным юношам и девушкам, всегда были и остаются наилучшими инвестициями в будущее любимой Беларуси".

Глава государства пожелал новому поколению сохранять решимость и энтузиазм, чтобы сделать реальностью самые заветные мечты.

"Будьте успешны и счастливы на своей родной земле", - напутствовал Лукашенко.