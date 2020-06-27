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София Ротару потеряла из-за пандемии коронавируса десятки миллионов

Новости
    27.06.2020, 16:48
Текст:   Олег Усков

Сергей Лавров, концертный директор 72-летней певицы и актрисы Софии Ротару, озвучил огромные финансовые потери, которые Народной артистке СССР нанесло распространение новой коронавирусной инфекции.

Фото: instagram.com/ fadeevmaxim
Фото: продюсер Максим Фадеев похудел на центнер

По подсчетам директора, речь идет о десятках миллионов рублей.

Например, "буквально недавно" у Ротару была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск, и заказчик был заочно щедр, но пришлось отказаться, так как певица сейчас в Киеве и "физически не может" вылететь в другие страны - из-за закрытых границ.

И что-то загадывать на будущее по этой причине пока сложно. При этом "София Михайловна соскучилась по сцене и с удовольствием выехала бы на гастроли. Ведь "надо же и коллектив кормить. Но пока нет такой у нее возможности.

При этом директор отметил, что гонорар у Софии Михайловны "солидный" - от ста тысяч евро за одно выступление на корпоративе. А так как в месяц артистка "обычно выходит на сцену два-три раза", то нетрудно подсчитать, что даже "при самом скромном раскладе" Ротару теряет по четырнадцать миллионов в месяц.

"Получается, что за три месяца пандемии звезда не досчиталась больше 42 миллионов", - подытожил Лавров в своей горестной жалобе "Собеседнику".

Ранее на вызванные COVID-19 финансовые неурядицы пожаловались, напомним, Татьяна Буланова, муж Наташи Королевой стриптизер Тарзан и муж певицы Валерии продюсер Пригожин.

А перед тем о российских концертах Ротару высказывались Лоза и эрудит Анатолий Вассерман.

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