Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 27 июня 2020 года № 538 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.05.2020 № 374, от 17.05.2020 № 398, от 23.05.2020 № 420, от 03.06.2020 № 465, от 06.06.2020 № 471, от 17.06.2020 № 497) изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие постановления Кабинета Министров Республики Татарстан:

от 10.05.2020 № 374 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции";

от 17.05.2020 № 398 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции";

от 23.05.2020 № 420 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции";

от 03.06.2020 № 465 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции";

от 06.06.2020 № 471 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции";

от 17.06.2020 № 497 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции".

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 29 июня 2020 года.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин





Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208

(в редакции постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.06.2020 № 538)

О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", распоряжением Президента Республики Татарстан от 19 марта 2020 года № 129 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан", а также в целях реализации решений оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, предложений (предписаний) Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Установить, что реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан, осуществляется на всей территории Республики Татарстан.

2. Рекомендовать гражданам соблюдать режим самоизоляции, не покидать без необходимости места проживания (пребывания), максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами.

3. Установить, что не допускается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках, лесопарках и скверах, торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Указанное ограничение не распространяется на:

работу музеев, библиотек, а также на предоставление экскурсионных услуг индивидуально или группам численностью не более пяти человек, а при наличии специализированного радиооборудования для экскурсионного обслуживания - не более 10 человек;

тренировки профессиональных спортсменов и спортсменов - членов сборных команд Республики Татарстан и Российской Федерации по видам спорта на открытом воздухе;

занятия граждан физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии одновременного участия не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

Допускается организация и проведение органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятий в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

4. Приостановить с 26.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность кинотеатров (кинозалов), ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций.

5. Приостановить с 28.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки работу:

а) торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), розничных рынков, за исключением находящихся в них:

аптек и аптечных пунктов;

объектов розничной торговли продовольственными товарами;

объектов, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг мобильной связи, при наличии отдельного наружного (уличного) входа;

объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, до 800 кв.метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа;

б) иных объектов розничной торговли, за исключением:

аптек, аптечных пунктов;

объектов розничной торговли продовольственными товарами;

объектов розничной торговли транспортными средствами;

объектов розничной торговли иными непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, до 800 кв.метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа;

в) объектов оказания услуг общественного питания, за исключением:

обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких объектов, доставки заказов;

оказания услуг общественного питания в помещениях организаций работникам соответствующих организаций, а также оказания услуг общественного питания в гостиницах проживающим в них лицам;

оказания услуг общественного питания на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов общественного питания, при условии размещения столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра. При этом стационарный объект общественного питания должен иметь подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (канализации).

Ограничения не распространяются на продажу товаров дистанционным способом, доставку товаров, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

Ограничения, установленные подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, не распространяются на работу объектов розничной торговли, расположенных на территории муниципальных районов Республики Татарстан, указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению.

Работа объектов розничной торговли, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, допускается при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли, определяемому из расчета один человек (включая работников) на 4 кв.метра площади торгового зала, доступной для посетителей.

6. Запретить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:

с 19.03.2020 оказание организациями и индивидуальными предпринимателями услуг по предоставлению кальянов для курения, применение кальянов на принадлежащих им объектах и территориях;

с 01.04.2020 перевозку легковым такси более двух пассажиров (без учета несовершеннолетних лиц) одновременно;

с 12.05.2020 вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, оказания услуг, культовых помещениях, зданиях и сооружениях, на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения, в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

с 12.05.2020 вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, без использования средств индивидуальной защиты рук (перчатки);

с 12.05.2020 межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, за исключением перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок, организованной перевозки групп детей в организации отдыха детей и их оздоровления и обратно, а также перевозок в рамках реализации юридическим лицом, входящим в федеральный реестр туроператоров, туристского продукта при наличии у пассажиров подтверждающих документов, содержащих в том числе информацию о маршруте и дате поездки;

с 12.05.2020 государственную регистрацию заключения брака с общим количеством участников более 10 человек.

7. Обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:

с 30.03.2020 граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в общественных местах, в объектах розничной торговли, оказания услуг, культовых помещениях, зданиях и сооружениях, на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения;

с 12.05.2020 организации, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", обеспечивать исполнение требований к организации их деятельности, установленных в приложении № 1 к настоящему постановлению.

8. Установить, что до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки допускается:

а) с 05.06.2020 работа спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес -центров при условии расстановки спортивного оборудования, обеспечивающей социальное дистанцирование, и соблюдении требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться:

в помещении для занятий спортом - определяемому из расчета один человек (включая работников) на 4 кв.метра площади помещения;

в зоне бассейна, предназначенной для групповых занятий, - определяемому из расчета один человек (включая работников) на 5 кв.метров площади зеркала воды соответствующей зоны;

в зоне бассейна, на которой оборудованы дорожки для плавания, - определяемому из расчета один человек (включая работников) на 10 кв.метров площади зеркала воды дорожки;

б) с 05.06.2020 посещение гражданами культовых помещений, зданий и сооружений при условии обеспечения религиозными организациями соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в культовом помещении, здании или сооружении:

в объектах площадью не более 400 кв.метров - определяемому из расчета один человек (включая священнослужителей и работников) на 4 кв.метра площади помещения;

в объектах площадью более 400 кв.метров - не более 100 человек (включая священнослужителей и работников) одновременно;

в) с 08.06.2020 прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях) при условии предварительного уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) о выполнении Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 мая 2020 г.;

г) с 15.06.2020 прием заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, в том числе без предварительной записи, при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в секторе информирования и ожидания, определяемому из расчета один человек (включая работников) на 4 кв.метра площади указанного сектора, доступной для посетителей.

9. Обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить самоизоляцию в течение 14 календарных дней по месту проживания (пребывания) граждан, прибывших (вернувшихся) в Республику Татарстан с 18.06.2020 с территорий иностранных государств, а также граждан, совместно проживающих с указанными лицами в период обеспечения изоляции.

10. Рекомендовать гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), исключая нахождение в местах массового пребывания людей;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

следования к месту работы и обратно в случае невозможности перевода на дистанционную форму работы.

Гражданам в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, за исключением случаев, указанных в абзацах втором - пятом настоящего пункта. Указанное ограничение действует с 29.06.2020 до 12.07.2020 включительно и не распространяется на руководителей и работников организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.





Приложение № 1 к постановлению Кабинета Министров республики Татарстан от 19 марта 2020 года № 208

Требования к организации деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

1. Организациям, индивидуальным предпринимателям:

1) обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и при необходимости средств индивидуальной защиты рук (перчатки) на принадлежащих им объектах, территориях и в транспортных средствах;

2) обеспечить неукоснительное соблюдение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а также предписаний и требований органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

3) проводить ежедневное до начала работы (смены) измерение температуры тела работников и их опрос о наличии симптомов респираторного заболевания (насморк, першение в горле, кашель), а также последующее измерение температуры тела работников на рабочих местах и (или) территории работодателя в течение рабочего дня с рекомендуемой периодичностью не менее одного раза в четыре часа;

4) не допускать до работы лиц с повышенной температурой тела, признаками инфекционного заболевания;

5) осуществлять дезинфекцию мест общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники и поверхностей в помещениях с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

6) проводить регулярное (каждые два часа) проветривание служебных помещений в местах нахождения людей;

7) ограничить контакты между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами, перемещение работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых, выход за территорию, принадлежащую организации, индивидуальным предпринимателям, перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с исполнением трудовых, служебных обязанностей;

8) обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками;

9) разместить в общедоступных местах информацию о профилактике острых респираторно-вирусных инфекций;

10) осуществлять по окончании рабочего дня влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

11) неукоснительно исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой

коронавирусной инфекции, разработанные применительно к соответствующим видам организаций или деятельности;

12) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции рабочих мест и помещений, где находился заболевший;

13) принять необходимые меры по профилактике коронавирусной инфекции среди работников;

14) прием и отправку корреспонденции осуществлять только посредством межведомственной системы электронного документооборота, электронной и почтовой связи;

15) исходя из особенностей организации деятельности принимать иные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия;

16) представлять в центры занятости по месту своего нахождения сведения об имеющихся вакансиях по мере их возникновения.

2. Организациям и индивидуальным предпринимателям при взаимодействии с гражданами дополнительно к требованиям, указанным в пункте 1 настоящих требований:

1) не допускать вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, оказания услуг, культовых помещениях, зданиях и сооружениях, на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения, в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

2) не допускать вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, без использования средств индивидуальной защиты рук (перчатки);

3) не допускать превышение установленных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в соответствующем помещении;

4) прием граждан в целях оказания им услуг осуществлять по предварительной записи с интервалом между окончанием одного и началом следующего приема не менее 10 минут для проведения текущей дезинфекции и проветривания;

5) обеспечить обязательное использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средств индивидуальной защиты рук (перчатки);

6) обеспечить соблюдение гражданами, включая работников, социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления режима допуска и нахождения в принадлежащих им объектах, на территориях такого количества граждан, включая работников, при котором соблюдается социальная дистанция, и установленных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в соответствующем помещении;

7) обеспечить возможность обработки гражданами рук кожными антисептиками;

8) дезинфекцию мест общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники и поверхностей в помещениях осуществлять не менее трех раз в день с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

3. Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется: организовать работу преимущественно в дистанционной форме;

при переводе работников на дистанционную форму работы в первую очередь минимизировать количество работников старше 65 лет и граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции";

организовать доставку работников к месту работы и обратно с целью ограничения их контактов с посторонними лицами.

4. Граждане, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", исполняют настоящие требования в части, касающейся их деятельности.





Приложение № 2 к постановлению Кабинета Министров республики Татарстан от 19 марта 2020 года № 208

Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, 18.3 - 18.5.

6. Новообразования из числа*:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

*Кроме отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 3 к постановлению Кабинета Министров республики Татарстан от 19 марта 2020 года № 208

Перечень муниципальных районов Республики Татарстан

1. Агрызский муниципальный район.

2. Аксубаевский муниципальный район.

3. Актанышский муниципальный район.

4. Алексеевский муниципальный район.

5. Алькеевский муниципальный район.

6. Апастовский муниципальный район.

7. Арский муниципальный район.

8. Атнинский муниципальный район.

9. Балтасинский муниципальный район.

10. Верхнеуслонский муниципальный район.

11. Высокогорский муниципальный район.

12. Дрожжановский муниципальный район.

13. Кайбицкий муниципальный район.

14. Камско-Устьинский муниципальный район.

15. Кукморский муниципальный район.

16. Лаишевский муниципальный район.

17. Мамадышский муниципальный район.

18. Менделеевский муниципальный район.

19. Мензелинский муниципальный район.

20. Муслюмовский муниципальный район.

21. Новошешминский муниципальный район.

22. Пестречинский муниципальный район.

23. Рыбно-Слободский муниципальный район.

24. Сабинский муниципальный район.

25. Сармановский муниципальный район.

26. Спасский муниципальный район.

27. Тетюшский муниципальный район.

28. Тукаевский муниципальный район.

29. Тюлячинский муниципальный район.

30. Черемшанский муниципальный район.

31. Ютазинский муниципальный район.







