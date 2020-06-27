Постановление правительства Тюменской области от 26 июня 2020 года № 419-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

1. В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1.1. В пунктах 3, 7, 14, 15 слова "28 июня" заменить словами "5 июля".

1.2. В пункте 3:

1.2.1. В подпункте 3.3:

абзац пятый дополнить словами ", приема документов от поступающих и вступительных испытаний для поступления на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год";

дополнить новыми абзацами девятым - одиннадцатым следующего содержания:

"проведения в образовательных организациях, предоставляющих среднее общее образование, единого государственного экзамена, включая пробный экзамен, в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020 № 298/656 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году";

деятельности Тюменского областного государственного института развития регионального образования в части выполнения функций регионального центра обработки информации при организации и проведении единого государственного экзамена;

деятельности лагерей с дневным пребыванием, организованных образовательными организациями (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими организацию отдыха детей в каникулярное время;".

1.2.2. Подпункт 3.5 изложить в следующей редакции:

"3.5. предоставление услуг населению учреждениями культуры, осуществляющими свою деятельность в Тюменской области, в том числе выезд творческих коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных учреждений на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран, за исключением предоставления гражданам услуг библиотек в части выдачи и приема литературы через абонементное обслуживание в соответствии с правилами пользования библиотек (по предварительной записи).".

1.3. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

"6. С 28 марта 2020 года по 14 июня 2020 года, с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года, с 29 июня 2020 года по 05 июля 2020 года:".

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 июля 2020 года в Тюменской области:

8.1. деятельность расположенных на территории торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых комплексов кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных объектов, за исключением торговых объектов, осуществляющих реализацию продовольственных и непродовольственных товаров, объектов предоставления услуг населению, фитнес-комплексов при условии оказания услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом, а также объектов общественного питания, осуществляющих деятельность по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничную продажу продукции общественного питания, без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания;

8.2. деятельность фитнес-комплексов, за исключением оказания услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом;

8.3. деятельность предприятий общественного питания, за исключением:

деятельности по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничной продажи продукции общественного питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания;

деятельности по оказанию услуг общественного питания на открытом воздухе сезонными (летними) объектами общественного питания (летние кафе, летние веранды, террасы), оборудованными при стационарных предприятиях общественного питания в соответствии с требованиями действующего законодательства, при соблюдении следующих условий: обеспечение дистанции между столами не менее 1,5 метров, одновременное размещение за одним столом членов одной семьи либо не более двух человек, выполнение соответствующих рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

8.4. деятельность аттракционов (временно устанавливаемых (перевозимых) и стационарных), зоопарков, аквапарков, СПА-комплексов, банно-оздоровительных комплексов.".

1.5. В пункте 14 слова "санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия," исключить.

1.6. Приложение № 2 к постановлению Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п дополнить разделом 8 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Абзац второй пункта 1.2.1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 22 июня 2020 года.

3. Абзацы четвертый, пятый пункта 1.2.1 настоящего постановления вступают в силу с 29 июня 2020 года.

4. Пункты 1.2.2, 1.5, 1.6 настоящего постановления вступают в силу со 2 июля 2020 года.

5. Абзац шестой пункта 1.2.1 настоящего постановления вступает в силу с 6 июля 2020 года.

6. Пункт 1.3 настоящего постановления в части слов "с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года, с 29 июня 2020 года по 05 июля 2020 года" распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Губернатор области А.В.Моор





Приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 26 июня 2020 г. № 419-п

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ

1. Проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму перед открытием библиотеки.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели) с аналогичным содержанием спиртов или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрет входа в библиотеку лиц, не связанных с ее деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями:

5.1. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями библиотеки для исключения контакта между ними.

5.2. Исключение ожидания обслуживания посетителями внутри библиотеки; при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра).

5.3. Оказание услуг каждому посетителю осуществлять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

5.4. Организация посменной работы сотрудников библиотеки.

5.5. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещение внутри библиотек.

5.6. Запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для посетителей чая, кофе и т.д.

5.7. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра). Ограничение доступа посетителей в залы обслуживания для самостоятельного выбора изданий.

7. Введение карантина документов, полученных для пополнения фондов (комплектование).

7.1. Все издания, поступающие в библиотеку с целью комплектования фондов, проходят режим карантина в закрытых пластиковых коробах (корзинах) длительностью 5 дней. Для изданий, поступивших в библиотеку в упакованном виде (посылка, бандероль и т.п.), срок карантина может исчисляться с даты отправки посылки, зафиксированной в сопроводительных документах.

Поступившие издания складываются сотрудником библиотеки в перчатках и маске в пластиковые короба с крышками. На коробе проставляется текущая дата и время.

По истечении срока карантина издания поступают в обработку в общем порядке.

7.2. Карантин документов, возвращённых пользователями. Карантин распространяется на:

документы, возвращённые на абонемент после использования вне стен библиотеки. Книги, возвращенные читателем, проходят карантин по схеме, изложенной в предыдущем разделе (полученные для пополнения фондов).

документы, взятые читателем из фонда для чтения в читальном зале. Книги и др. издания, выданные читателям в читальном зале, при возврате также складываются в контейнер и проходят карантинное содержание. В том случае, если читатель планирует обратиться к этим изданиям повторно, они не передаются на карантин, а укладываются в полиэтиленовый пакет и с пометкой даты размещения оставляются на специально выделенном стеллаже для повторной выдачи читателю. В случае, если читатель не обратился к ним в течение трёх дней, книги передаются в расстановку как прошедшие карантин.

8. Организация выдачи всей литературы через библиотекаря.

9. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

10. Использование работниками средств индивидуальной защиты: маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки.

11. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

12. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа.

13. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого посетителя проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

14. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов транспортных средств с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).

15. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

16. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

17. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).







