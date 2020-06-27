Указ губернатора Воронежской области от 26 июня 2020 года № 265-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 20.05.2020 № 195-у, от 22.05.2020 № 202-у, от 29.05.2020 № 212-у, от 11.06.2020 № 243-у, от 19.06.2020 № 251-у) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

- в абзаце первом слова "до 28 июня 2020 года" заменить словами "до 05 июля 2020 года";

- подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) деятельность СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением салонов красоты, организаций, оказывающих косметические и парикмахерские услуги;";

- подпункт "е" после слов "органах местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области" дополнить словами ", проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории";

- подпункт "ж" признать утратившим силу.

1.2. Дополнить указ пунктом 41 следующего содержания:

"41. В соответствии с пунктом 2(1) Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402, установить режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше на период с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года, с 29 июня 2020 года по 05 июля 2020 года.".

1.3. В подпункте "в" пункта 6 слова "в возрасте старше 65 лет, а также" исключить.

1.4. Подпункт "в" пункта 4, подпункт "г" пункта 6, пункт 8 признать утратившими силу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Действие подпункта 1.2 пункта 1 настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности губернатора Воронежской области С.Б.Трухачев







