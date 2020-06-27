Постановление правительства Ярославской области от 26 июня 2020 года № 549-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418-п"

В соответствии с указом Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418-п "О работе организаций и индивидуальных предпринимателей в период с 16 мая по 03 июля" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. Дополнить подпунктом 1.22 следующего содержания:

"1.22. Установить, что условия, указанные в подпункте 1.2 настоящего пункта, не распространяются на работу организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу непродовольственных товаров на территориях торговых центров и торговых комплексов, при обязательном выполнении следующих условий:

- запрет на работу фудкортов, кинотеатров и иных развлекательных локаций;

- соблюдение требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации МР 3.1/2.2.01173/5-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020, и пункта 1 указа Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения".".

1.1.2. В подпункте 1.41.3:

- в абзаце первом слова "Предоставление услуг фитнес-центрами" заменить словами "Оказание услуг для индивидуальных и групповых (не более 20 человек) занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организация спортивной подготовки на объектах спорта";

- в абзаце втором цифры "25" заменить цифрами "50";

- абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу.

1.1.3. Подпункт 1.5 признать утратившим силу.

1.2. Пункт 41 признать утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу с 27 июня 2020 года.

Председатель Правительства области Д.А.Степаненко







