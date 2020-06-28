Мэттью МакКонахи показали в образе Двуликого - врага Бэтмена

После новости о том, что в фильме "Флэш" может появиться несколько версий Бэтмена, поклонники кинокомиксов начали предлагать свои варианты противников Темного рыцаря. Например, Джокера предложили сделать женским персонажем.

Другому злодею - Двуликому - повезло больше. Художник с ником awedope.arts предложил взять на его роль Мэттью МакКонахи, изобразив оскароносного актера в соответствующем образе.

Такое умозрительное появление актера в киновселенной DC было примечательно еще и тем, что ранее МакКонахи никогда не снимался в жанре супергероики.

Учитывая бесспорный талант актера и сложную предысторию самого персонажа, подобный выбор каста был бы очень уместным. Теперь остается только верить в то, что руководство Warner Bros. примет во внимание все эти моменты.