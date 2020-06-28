Власти Крыма не будут обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на главу РК Сергея Аксенова.

- Юридическая возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в Крым у Зеленского есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них, - сказал Аксенов.

Напомним, Совет министров Республики Крым планирует переброску воды из Белогорского водохранилища в сильно обмелевшее Симферопольское, для наполнения которого в засушливый период не хватает естественных стоков горных рек.

Мощность Белогорского водохранилища позволит дополнительно обеспечить поставку в Симферополь до 80 тысяч кубометров воды в сутки.

Также во время ливней на прошлой неделе в три водохранилища крымской столицы - Аянское, Симферопольское и Партизанское - поступило более 300 тысяч кубометров воды. Это рекорд суточных притоков за последние полгода, заявил Аксенов.

Ранее в Крыму наблюдалась крайне засушливая осень, зима и весна. Недобор осадков составил от 50 до 70 процентов. В результате в водохранилищах естественного стока к 1 июня 2020 было лишь 85,16 миллиона кубометров воды, что на 9,62 меньше, чем месяц назад, и на 110 миллиона кубометров меньше, чем в мае 2019-го.