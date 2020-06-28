Новая технология позволит распознавать людей в толпе даже в очках, головных уборах и с масками на лице. В минпромторге рассказали, что разработка позволяет не только одновременно распознавать до 100 людей, но и обеспечивает точность 99,9%.

Разработчик - российская компания "Сателлит Инновация", резидент "Сколково" - заявил, что опознавать людей позволяют нейросети глубокого обучения, которым не мешают наушники, прически и другие предметы на голове и лице. Систему можно использовать для учета рабочего времени сотрудников, подсчета уникальных посетителей торговых центров и других целей.

Распознавание лиц - одна из самых многообещающих технологий ближайшего будущего, считают в минпромторге. Сейчас такие системы особенно востребованы на промышленных и режимных предприятиях, где важно контролировать доступ. Но постепенно они проникают и в гражданские сферы. "Умные" камеры используют в ретейле, строительстве, медицине, ЖКХ, при создании гаджетов. "Биометрия позволяет увеличить скорость обслуживания, повысить качество услуг и снизить их стоимость, она делает сервисы удобными и простыми в использовании", - добавляют в министерстве.

Подобные решения можно встретить и в других сферах жизни. Например, на многих московских парковках уже несколько лет применяется система распознавания номера с последующим автоматическим открытием шлагбаума.

Пока технология только развивается. По-настоящему она заработает только тогда, когда мы перестанем ее замечать, считает Владимир Высоцкий, генеральный директор компании "AT Consulting Восток". Если другие биометрические технологии требуют физического контакта с человеком - по отпечаткам пальцев, по рисунку вен на ладонях (такая технология сейчас особенно популярна) или по сетчатке глаза, - то видеораспознавание может совершенно незаметно интегрироваться в нашу повседневную жизнь. "Расплатиться за покупку, получить госуслугу, проехать в общественном транспорте - все это будет сопровождаться распознаванием лиц", - говорит Высоцкий.

В будущем могут исчезнуть очереди в магазинах - оплата будет производиться бесконтактно за счет распознавания лица покупателя, который проходит мимо кассы. Сейчас это кажется фантастикой, но мы к этому идем, считает Павел Кривозубов, руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" кластера информационных технологий фонда "Сколково".

Технология позволит с точностью до 99,9% распознавать людей даже в масках, очках и головных уборах

Пока многие люди воспринимают технологию как вмешательство в личную жизнь. Крупные международные компании - IBM, Amazon и Microsoft - сообщили об отказе от нее из-за беспорядков, вспыхнувших в США. По их словам, в руках полицейских технология может стать инструментом ущемления прав и свобод граждан. Так, на прошлой неделе в США был зафиксирован первый случай ошибочного ареста гражданина за кражу часов по вине "умной камеры". Система, оснащенная искусственным интеллектом, опознала в человеке грабителя, и ему пришлось провести 30 часов в полицейском участке, доказывая свою невиновность.

В Европе к технологиям видеонаблюдения также относятся настороженно. Под запретом даже системы видеорегистрации, которые так популярны среди российских автомобилистов. "Многие россияне не в курсе, но въезжая в Европу на машине с обыкновенным видеорегистратором, вы можете не только лишиться устройства, но и получить более чем ощутимый штраф", - рассказывает Максим Храменков, руководитель проектов компании "Иннодата".

Но технологии распознавания лиц приносят огромную пользу в борьбе с терроризмом и в поиске пропавших людей. Те же IBM, Amazon и Microsoft оставили возможность использовать технологию полицейским структурам США, которые занимаются розыском детей.

Именно с целью безопасности все российские школы будут оснащены камерами видеонаблюдения. Однако вопреки распространившейся в СМИ информации, на них технология распознавания лиц использоваться не будет, уточнили в минпромторге. "Дооснащение школ камерами видеонаблюдения поможет обеспечить безопасность детей, и в том числе сотрудников школ", - объяснили в министерстве. Чтобы подобные слухи не сеяли панику, государству нужно популяризировать такие технологичные решения, считает Высоцкий. Тем более что их развитие не остановят ни локальные беспорядки в США, ни опасения некоторых людей по поводу того, что за ними следят. Банковскими картами тоже изначально не все пользовались, напоминает Павел Кривозубов. Всегда есть риск отслеживания с их помощью транзакций или географии перемещения владельца, но карты вошли в нашу жизнь и стали неотъемлемой ее частью. То же самое случится с распознаванием лиц.

Сейчас в России нет отдельного закона, регулирующего действие технологии.

Однако в Законе "О персональных данных" прописаны ограничения, которые позволяют использовать распознавание лиц только в общественных местах и с определенными целями. В пресс-службе минпромторга также напоминают, что в России обработку персональных данных нельзя проводить без письменного согласия субъекта. Исключение составляют действия, связанные с исполнением правосудия, борьбы с терроризмом, осуществлением оперативно-разыскной деятельности.

Недавно в Москве открылось первое банковское отделение, полностью построенное на цифровых технологиях. На входе клиента, который ранее согласился на биометрию, распознает "умная камера", которая передает сотруднику необходимую информацию о запросах и предпочтениях. В недалеком будущем это станет самым обычным делом.