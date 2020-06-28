Захарова назвала "грязной возней" заявление о сносе памятника Коневу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы района Прага-6 Ондржея Коларжа о причинах сноса памятника маршалу СССР Ивану Коневу. Напомним, Коларж накануне заявил, что в сносе памятника "виновата Россия" - якобы посольство РФ в Чехии отказало местным властям на просьбу разместить монумент на своей территории.

Фото: МИД РФ / РИА Новости