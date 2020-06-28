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28.06.2020 12:13
Рубрика: Власть

Захарова назвала "грязной возней" заявление о сносе памятника Коневу

Текст: Юрий Чернов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы района Прага-6 Ондржея Коларжа о причинах сноса памятника маршалу СССР Ивану Коневу. Напомним, Коларж накануне заявил, что в сносе памятника "виновата Россия" - якобы посольство РФ в Чехии отказало местным властям на просьбу разместить монумент на своей территории.
Фото: МИД РФ / РИА Новости Фото: МИД РФ / РИА Новости
Фото: МИД РФ / РИА Новости
В МИД Чехии заявили о согласии обсуждать судьбу памятника Коневу

"Нахождение памятника регулировалось правовыми актами. Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения", - цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, что памятник маршалу Коневу был демонтирован 3 апреля после решения властей района Прага-6. В России по этому факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

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