Захарова назвала "грязной возней" заявление о сносе памятника Коневу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы района Прага-6 Ондржея Коларжа о причинах сноса памятника маршалу СССР Ивану Коневу. Напомним, Коларж накануне заявил, что в сносе памятника "виновата Россия" - якобы посольство РФ в Чехии отказало местным властям на просьбу разместить монумент на своей территории.
Фото: МИД РФ / РИА Новости
"Нахождение памятника регулировалось правовыми актами. Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения", - цитирует Захарову ТАСС.
Напомним, что памятник маршалу Коневу был демонтирован 3 апреля после решения властей района Прага-6. В России по этому факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".