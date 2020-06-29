Audi отзовет в России почти 400 автомобилей

Росстандарт объявил об отзыве в России 389 машин А3 и А6.

Причина - из-за отклонения в производстве возможно ошибочное определение координат места нахождения транспортного средства блоком управления системы вызова экстренных оперативных служб и, как следствие, некорректная передача информации о координатах транспортного средства при дорожно-транспортном или ином происшествии экстренным оперативным службам.

Для устранения дефекта сотрудники дилерских центров проведут диагностику и, при необходимости, полностью заменят блоки управления. Все работы будут проведены за счет производителя. Проверке и ремонту подлежат машины 2017-2019 годов выпуска.

В марте под отзыв попали 32 автомобилей Audi Q7 и Q8, реализованных с 2016 по 2020 годы, а также 24 машин Volkswagen Touareg, которые были проданы с 2018 по 2020 годы. А все из-за того, что водители этих автомобилей могут потерять управление из-за возможной неисправности в работе рулевой системы.

Три дня назад Volkswagen отправил в дилерские центре новые Polo по пустяковой причине.