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29.06.2020 19:14
Рубрика: Легковые авто

Audi отзовет в России почти 400 автомобилей

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Росстандарт объявил об отзыве в России 389 машин А3 и А6.

Причина - из-за отклонения в производстве возможно ошибочное определение координат места нахождения транспортного средства блоком управления системы вызова экстренных оперативных служб и, как следствие, некорректная передача информации о координатах транспортного средства при дорожно-транспортном или ином происшествии экстренным оперативным службам.

Фото: www.auto.ru
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Для устранения дефекта сотрудники дилерских центров проведут диагностику и, при необходимости, полностью заменят блоки управления. Все работы будут проведены за счет производителя. Проверке и ремонту подлежат машины 2017-2019 годов выпуска.

В марте под отзыв попали 32 автомобилей Audi Q7 и Q8, реализованных с 2016 по 2020 годы, а также 24 машин Volkswagen Touareg, которые были проданы с 2018 по 2020 годы. А все из-за того, что водители этих автомобилей могут потерять управление из-за возможной неисправности в работе рулевой системы.

Три дня назад Volkswagen отправил в дилерские центре новые Polo по пустяковой причине.

#Audi