Новости

Филипп Киркоров одобрил "вдохновленную им" комедию про "Евровидение" 16:45
Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо 16:16
Вышел трейлер боди-хоррора "Пляжный домик" 15:00
Netflix планирует сделать приквел к "Ведьмаку" 13:55
Кристина Асмус снова разделась на экране 13:20

Мстителей Marvel показали в мире игры Cyberpunk 2077

Новости
    29.06.2020, 20:49
Текст:   Богдан Бобров

После очередной презентации игры Cyberpunk 2077, в которой, ко всему прочему, авторы запрятали пасхалку из "12 стульев", в Сети начали появляться интересные материалы, но уже за авторством фанатов.

Французский художник Камиль Виалет нарисовал серию артов, на которых поместил Мстителей Marvel в мир игры Cyberpunk 2077.

На одном из них он подчеркнул, что технологии, применяемые Тони Старком идеально вписываются в концепцию проекта CD Projekt RED.

А вот Громсекира Тора явно была подвергнута дополнительной модификации.

Этот же иллюстратор публиковал киберпанк-версии Соколиного Глаза и Черной Вдовы.

Другая художница с ником Mizuri из Австралии также ранее представила свое виденье того, как команда супергероев могла бы быть представлена в мире будущего.

Новости

Николай Басков обозначил требования к своей будущей жене 12:25
Ответ Бэт-вселенной: все Джокеры объединились в одну команду 28.06.2020
Мэттью МакКонахи показали в образе Двуликого - врага Бэтмена 28.06.2020
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Душа". Там все темнокожие 28.06.2020
⧣ США
Фото: предоставлено Disney
Актер фильмов Marvel жестко раскритиковал "Черную пантеру" за расизм 28.06.2020
Умер продюсер фильмов Кроненберга, Линча и Стиллера Стюарт Корнфелд 28.06.2020
Видео: Капитана Америку 5 минут бьют по лицу 27.06.2020
⧣ интернет
Фото: instagram.com/ fadeevmaxim
Фото: продюсер Максим Фадеев похудел на центнер 27.06.2020
Дети из Нигерии сделали "ремейк" "Тайлера Рейка" к восторгу авторов 26.06.2020
Авторы Cyberpunk 2077 спрятали в трейлере пасхалку из "12 стульев" 26.06.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
У второго сезона "Пацанов" появились трейлер и дата премьеры 27.06.2020
Авторы "Соника в кино" снимут сериал по лучшей игре 2019 года 26.06.2020
Премьеру "Довода" Кристофера Нолана опять перенесли 26.06.2020