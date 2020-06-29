Мстителей Marvel показали в мире игры Cyberpunk 2077

После очередной презентации игры Cyberpunk 2077, в которой, ко всему прочему, авторы запрятали пасхалку из "12 стульев", в Сети начали появляться интересные материалы, но уже за авторством фанатов.

Французский художник Камиль Виалет нарисовал серию артов, на которых поместил Мстителей Marvel в мир игры Cyberpunk 2077.

На одном из них он подчеркнул, что технологии, применяемые Тони Старком идеально вписываются в концепцию проекта CD Projekt RED.

А вот Громсекира Тора явно была подвергнута дополнительной модификации.

Этот же иллюстратор публиковал киберпанк-версии Соколиного Глаза и Черной Вдовы.

Другая художница с ником Mizuri из Австралии также ранее представила свое виденье того, как команда супергероев могла бы быть представлена в мире будущего.