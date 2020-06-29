Во Владимире назвали причину пожара в драмтеатре

Пожарные потушили загоревшийся в центре Владимира драмтеатр и назвали предварительные причины ЧП.

По данным администрации региона, пожар в здании Академического театра драмы на улице Дворянской во Владимире начался в 16:08 29 июня. На ликвидацию открытого огня спасателям потребовалось около часа. Во время пожара пострадал один человек, получивший серьезные ожоги. Сейчас он находится в больнице.

- По предварительной версии пожар начался из-за нарушения правил безопасности при проведении электротехнических работ во время ремонта. Жертв нет. В результате возгорания повреждены сцена театра, частично зал и фойе, - пояснили в обладминистрации.

По данным властей, к утру пожарные должны закончить работу. После этого специалисты приступят к оценке нанесенного огнем ущерба. До этого времени театр будет находиться под охраной.