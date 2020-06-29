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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владимире назвали причину пожара в драмтеатре

Текст: Анна Скудаева (Владимир)
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Пожарные потушили загоревшийся в центре Владимира драмтеатр и назвали предварительные причины ЧП.

По данным администрации региона, пожар в здании Академического театра драмы на улице Дворянской во Владимире начался в 16:08 29 июня. На ликвидацию открытого огня спасателям потребовалось около часа. Во время пожара пострадал один человек, получивший серьезные ожоги. Сейчас он находится в больнице.

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- По предварительной версии пожар начался из-за нарушения правил безопасности при проведении электротехнических работ во время ремонта. Жертв нет. В результате возгорания повреждены сцена театра, частично зал и фойе, - пояснили в обладминистрации.

По данным властей, к утру пожарные должны закончить работу. После этого специалисты приступят к оценке нанесенного огнем ущерба. До этого времени театр будет находиться под охраной.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир

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