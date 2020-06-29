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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Якутска пойдет под суд за убийство семьи из четырех человек

Текст: Владимир Таюрский

Перед судом предстанет житель Якутска, обвиняемый в убийстве четырех человек, в том числе двух детей, и покушении на жизнь сотрудника полиции.

Следствие завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение, и материалы уголовного дела направлены в суд.

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Утром 29 марта 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил о том, что ранее его знакомая под угрозой привлечения к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков требовала у него деньги для оплаты услуг адвоката своего супруга. Вооружившись ножом, он явился к женщине в дом для выяснения отношений.

Как установило следствие, после словесной перепалки он нанес ей множество ударов ножом, от которых потерпевшая скончалась на месте преступления. Увидев, что свидетелем убийства стала престарелая мать погибшей, он кинулся с ножом на нее, после чего убил и двух детей женщины.

Когда сотрудники полиции прибыли к его дому для задержания, он выпрыгнул в окно и, убегая, трижды попытался ударить ножом погнавшегося за ним сотрудника. Раненый в руку полицейский все-таки скрутил убийцу.

"В ходе следствия в кратчайшие сроки проведен большой объем следственных и процессуальных действий, в том числе более 20 сложных судебных экспертиз, которые легли в основу обвинительного заключения", - сообщила в понедельник и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Якутии Анна Колесник.

Она подчеркнула, что за совершение каждого из инкриминируемых обвиняемому преступлений установлена ответственность вплоть до пожизненного заключения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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