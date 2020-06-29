На Ставрополье главврач кардиоцентра возглавил краевой минздрав

В Ставропольском крае назначен новый министр здравоохранения. Ведомство возглавил Владимир Колесников, сообщили в управлении пресс-службы губернатора Ставрополья.

Нового главу минздрава представил на еженедельном рабочем совещании в региональном правительстве глава края Владимир Владимиров. Он также поставил перед Колесниковым наиболее важные задачи.

- В их числе организация помощи больным коронавирусной инфекцией, контроль своевременного исполнения в регионе национального проекта в сфере здравоохранения, федеральных и краевых отраслевых программ, - отметили в пресс-службе главы края.

Владимир Колесников родился 27 июня 1973 года. Окончил с отличием Ставропольскую государственную медицинскую академию в 1996 году по специальности "Лечебное дело". Проходил подготовку в клинической ординатуре СтГМА, после работал сердечно-сосудистым хирургом в краевом кардиоцентре.

С 2008 года занимал должность главного врача в Краевом клиническом кардиологическом центре. Имеет первую квалификационную категорию по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". Является действующим сердечно-сосудистым хирургом, выполняет сложнейшие операции на сердце и сосудах.

Напомним, ранее министром здравоохранения края был Виктор Мажаров. В отставку он подал в конце апреля. Во время его работы региональное ведомство оказалось причастно к ряду скандалов. Так, один из первых случаев заболевания коронавирусом был зафиксирован у главного инфекциониста минздрава края. Женщина в начале марта после возвращения из Испании не сообщила руководству о своей поездке и вышла на работу. Позднее ей стало плохо, и у нее обнаружили коронавирус. Она лишилась поста в минздраве, а в краевом следственном управлении СК РФ возбудили на нее уголовное дело.

Исполняющим обязанности руководителя ведомства после Мажарова назначили первого заместителя министра Юрия Литвинова, которого и сменил бывший главврач кардиоцентра Владимир Колесников.

По данным Роспотребнадзора, в Ставропольском крае зафиксированно 5063 случаев коронавируса. В последнее несколько дней ежедневный прирост составляет около 100 новых пациентов. За все время скончались 95 человек. В крае отменили самоизоляцию для населения, но все также продолжает действовать обязательный масочный режим.