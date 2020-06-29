В горах Крыма турист упал с семиметровой высоты

На Южном берегу Крыму турист, спускаясь к морю в бухте мыса Муссери горы Аю-Даг упал со скалы высотой семь метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

В службу спасения рассказали, что после падения мужчина травмировался так, что не способен был самостоятельно передвигаться. Прибыв на место ЧП, спасатели на специальных носилках перенесли туриста на борт служебной лодки "Буревестник-530". Причалив к берегу в поселке Партенит (Алушта), они передали туриста сотрудникам скорой помощи.

В республиканском МЧС "РГ" уточнили, что туриста госпитализировали в одну из клиник Алушты. Сам он прибыл в Крым из Республики Башкортостан.

С начала года это не первый подобный случай в крымских горах. Так, в марте 33-летний житель Кирова, отдыхая на скале Дива в Симеизе, сорвался с уступа и упал в море. Спустя час водолазы обнаружили его тело в море в 15 метрах от скалы на глубине около 13 метров. В мае в Судаке после падения с горы Кая-Баши с высоты 30-40 метров погиб 16-летний юноша.