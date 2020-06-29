На Урале завели дело об убийстве хаски на глазах хозяйки

В отношении челябинца, задержанного по подозрению в зверском убийстве собаки породы хаски на глазах у ее хозяйки, возбуждено уголовное дело. Действия мужчины квалифицированы по статье о жестоком обращении с животными, сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.

- В ОМВД по Сосновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о жестоком обращении с животными (часть 1 статьи 245 УК РФ), - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Максимальная санкция статьи - до трех лет лишения свободы. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Как уже сообщала "РГ", ранее на задержанного составили два административных протокола по статьям о нарушении правил ношения оружия (статья 20.8 КоАП РФ) и стрельбе из оружия в не отведенных для этого местах (статья 20.13 КоАП РФ), предусматривающих наказание в виде штрафа на сумму до 100 тысяч рублей, либо ареста на срок до пятнадцати суток.

Расправа над животным произошла в субботу утром на песчаном карьере в пригороде Челябинска, где две горожанки выгуливали своих собак. Пес породы хаски не понравился промышлявшему с ружьем мужчине в камуфляже. По предварительным данным, он мог унести его добычу - убитую утку.

Охотник отправился за собакой и выстрелил в нее на глазах у хозяйки, несмотря на все уговоры решить дело миром и обещание компенсировать ущерб.