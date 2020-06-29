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29.06.2020 18:49
Рубрика: Легковые авто

Совершенно новая Hyundai Creta для России: первые фото

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

Сайт auto.ru распространил первые снимки российской версии Hyundai Creta второго поколения. Закамуфлированный автомобиль был замечен во время заводских испытаний в Санкт-Петербурге.

Заметно, что снаружи кроссовер почти идентичен Hyundai Creta для рынка Китая и Индии. Модель получила такие же двухъярусные фары и фонари, а также колёсные диски, бамперную группу, капот, крылья.

Фото: www.instagram.com/lada.online/
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Новый кроссовер будет построен на модернизированной платформе нынешней Creta с элементами от современной архитектуры К2, на которой разработан Kia Seltos. Также модель следующей генерации обзаведётся абсолютно новым интерьером.

Как сообщалось ранее, второе поколение Hyundai Creta для рынка России увидит свет в середине 2021 года.

Напомним, весной 2020 года Creta первого поколения получила оригинальную решётку радиатора и 16-дюймовые литые диски нового дизайна.

Цены на кроссовер лежат в диапазоне от 990 000 до 1 527 000 рублей. Автомобиль предлагается с бензиновыми двигателями объёмом 1,6 и 2,0 литра соответственно. Моторы агрегатируются с шестиступенчатой механической коробкой передач или с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Фото: www.auto.ru
#Hyundai