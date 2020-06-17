В Hyundai рассказали, когда привезут новую Creta и другие новинки

- Мы ожидаем, что [привезем новую Creta] примерно через год. Середина следующего года, - уточнил топ-менеджер.

Ведущий эфира, журналист Максим Кадаков, уточнил, идет ли речь о той версии Creta, которую в прошлом году показали в Китае. Алексей Калицев отметил, что новое поколение модели действительно уже было представлено на разных рынках, однако в России будет иная машина.

- На 100% могу сказать, что российское новое поколение Creta будет отличаться и достаточно существенно. Это будет принципиально новый дизайн, - подчеркнул он.

Таким образом можно лишь ориентироваться на китайскую и индийскую версии нового поколения Creta, но в целом Hyundai намерен сохранить интригу.

- Парадокс Creta заключается в том, что машина, без ложной скромности, настолько удачна, что очень трудно придумать, что в ней можно поменять. Мы изначально запустили продукт, который по всем основным позициям соответствует ожиданиям наших потребителей. Именно поэтому он и является лидером рынка сейчас. Безоговорочным лидером, - заявил Алексей Калицев.

Впрочем, он тут же добавил, что в любом случае время не стоит на месте, появляются новые тенденции дизайна и технологические решения. Поэтому в компании в любом случае готовятся к смене поколений своего бестселлера.

Любопытно, что коронавирус практически не повлиял на планы Hyundai по выводу новинок в этом году. По словам топ-менеджера, как и ожидалось, во втором полугодии компания запустит флагманский 8-местный внедорожник Palisade. В октябре-ноябре намечено появление нового поколения седана Elantra. Наконец, полностью новый Santa Fe доберется до России "в самом-самом начале следующего года". Что касается бренда Genesis, то у него будут сразу две премьеры в октябре. Это новое поколение седана G80 и, как выразился Алексей Калицев, историческая новинка - первый кроссовер бренда, GV80.

Упомянул управляющий директор и две модели, которые появятся уже в 2021 году. Это очередные поколения кроссовера Tucson и минивэн H1. А вот те, кто ждут такие модели, как вседорожники Kona или компактные хэтчбеки i10 и i20, представленные в Европе, будут разочарованы.

- Завозить их сюда не имеет смысла по экономическим соображениям. Мы не видим перспектив продвижения этих моделей, - констатировал Алексей Калицев.

Точно в России не будет гибридных Hyundai - это, по мнению топ-менеджера, "тупиковая ветвь". А вот современные электрокары появятся - пока для онлайн-сервиса подписки Hyundai Mobility. Также не исключено добавление в гамму автомобилей на метане, но здесь все зависит от спроса и инфраструктуры.

Кроме того, корейцы рассматривают вариант с добавлением в линейку Solaris и Elantra версий в других кузовах - хэтчбека и универсала, в том числе с повышенным клиренсом. Но, как отметил Алексей Калицев, скорее всего, это случится уже с автомобилями следующих поколений.