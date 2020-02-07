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07.02.2020 08:20
Рубрика: Легковые авто

В Индии представлен новый Hyundai Creta. Ждем такой же в России?

Текст: Константин Руссов
Фото: www.auto.ndtv.com Фото: www.auto.ndtv.com
Фото: www.auto.ndtv.com

В Индии на рынок уже вышел Kia Seltos - кроссовер, который задаёт тон всем остальным в своём сегменте. Hyundai надо было отвечать. Ответ есть. Встречайте Hyundai Creta второго поколения!

Да, если вы видели Hyundai ix25, то ваша психика была максимально подготовлена к такому дизайну. Тем, кто не видел автомобиль прежде, мы сочувствуем, но обещаем - привыкнете, а через какое-то время такая версия будет вам даже нравится. От китайского ix25 индийская Creta отличается только решёткой радиатора, выполненной по образу и подобию Venue, за которым выстраивались громадные очереди.

Фото: www.auto.ndtv.com

Салон нового Hyundai Creta на официальных снимках не показали, но кое-кто сумел заглянуть в кабину через почти глухую тонировку стёкол. Предположения, что и интерьер кроссовера "слижут" с ix25, не нашли подтверждения. У Creta нет огромного вертикального дисплея на центральной консоли, установлено другое рулевое колесо. Больше подробностей мы сможем узнать ближе к старту продаж, который намечен на весну.

Фото: Пресс-служба Renault
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Hyundai Creta получил те же моторы, что и Kia Seltos. Бензиновый 115-сильный "атмосферник", турбодвигатель 1.4 литра мощностью 140 л.с. и дизель на 115 "лошадей". Интересно, что для каждого - свой тип автоматической трансмиссии: вариатор, "автомат" и "робот" соответственно. Базовой коробкой передач является 6-ступенчатая "механика". Полного привода у Kia Seltos в отличие от нашего нет, поэтому и на Creta его не будет.

Цена на прошлое поколение Hyundai Creta в Индии начинается от 999 990 рупий, при этом Seltos оценивается дешевле - от 989 000 рупий.

Когда новая Creta доберётся до России? Видимо, не скоро, если актуальная версия удерживает место лидера среди кроссоверов не один месяц подряд. Максимум, что нам светит - пересмотр комплектаций и небольшой фейслифт.

Фото: www.auto.ndtv.com
#Hyundai