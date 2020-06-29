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29.06.2020 14:03
Рубрика: Легковые авто

Угонщики использовали Bentley Continental GT в качестве тарана

Текст: Константин Руссов

В США в хронике происшествий снова оказались действия мародёров, разгромивших несколько автомобильных салонов. В последнем они поживились купе Bentley, который был использован в качестве тарана для ухода с места преступления. Полиции почти удалось поймать хулиганов.

Сначала мародёры угнали Hyundai Palisade и Genesis G70 из близлежащих автосалонов, затем завладели Chevrolet Impala и Ford Fusion, после чего их внимание привлёк шоу-рум European Autohaus, в котором преступники нашли ключи от подержанного Bentley Continental GT стоимостью 40 тысяч долларов.

Фото: www.bestcarweb.jp
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"Новый владелец" автомобиля, вероятно, по причине спешки не стал искать подходящий по габаритам выезд и покинул автосалон, протаранив входную дверь и часть витрины. Происшествие попало в камеру системы видеонаблюдения.

Полиция прибыла на место случившегося, и была организована погоня за преступником, находившимся за рулём Ford Fusion. Однако угонщик бросил машину и сумел скрыться.

По сообщению MiLive, за последние две недели в Гран-Рапидс, штат Мичиган, из автомобильных шоу-румов было похищено 36 машин.

Ранее "РГ" рассказывала, как мародёры попытались выехать из дилерского центра на Dodge Challenger, но застряли в дверном проёме, не рассчитав габаритов маслкара.

#Bentley