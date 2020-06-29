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Уилл Смит может перевоплотиться в монстра "Темной вселенной"

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    29.06.2020, 22:33
Текст:   Евгения Акулова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У многих свежи воспоминания о громком провале Universal, сначала объявившей о запуске киновселенной монстров с поистине звездным составом - Расселом Кроу, Джонни Деппом, Хавьером Бардемом и Анджелиной Джоли, а затем одним махом распустившей всю команду. Впрочем, тогда крах "Темной вселенной" был ожидаем - первый фильм киновселенной "Мумия" провалился по всем фронтам, собрав в домашнем прокате всего 80 миллионов долларов. Не спасло его от фиаско даже смазливое личико Тома Круза.

Фото: youtube.com/ The Fake Report
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Разобрав свои ошибки и пересмотрев стратегию развития бренда, Universal выпустила "Человека-невидимку" и не прогадала. Даже несмотря на вмешательство коронавируса, психологический хоррор Ли Уоннелла заработал 124,5 миллиона долларов (это при 7-миллионном бюджете) и позволил студии рассчитывать на дополнительное финансирование.

И вот недавно прошли слухи о том, что оскароносный режиссер Джордан Пил готовит загадочный кинопроект для вселенной монстров. Инсайдеры утверждают, что на главную роль создатель нашумевших ужастиков "Прочь" и "Мы" рассматривает нечастого гостя фильмов подобного жанра - Уилла Смита. В кого из чудовищ "Темной вселенной" предстоит перевоплотиться "Джинни" - пока неизвестно, но вариантов не так и много: "Мумия" и "Человек-невидимка" уже экранизированы, у "Франкенштейна" и "Дракулы" есть свои создатели. Из нетронутого остаются лишь Тварь из черной лагуны и Человек-волк.

Официальные представители Universal, Пила и Смита пока воздерживаются от каких-либо комментариев.

Ранее стало известно, что Уилл Смит появится в новом триллере Антуана Фукуа "Освобождение". Ему предстоит сыграть темнокожего раба, который сбегает от надсмотрщика и присоединяется к армии Союза.

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