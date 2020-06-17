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Уилл Смит сыграет сбежавшего раба в фильме Антуана Фукуа

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    17.06.2020, 15:43
Текст:   Айгуль Бакирова

Уилл Смит ("Люди в чёрном", "Плохие парни", "Аладдин") сыграет темнокожего раба в триллере "Освобождение" (Emancipation) режиссера Антуана Фукуа (дилогия "Великий уравнитель", "Падение Олимпа", "Великолепная семёрка").

Фото: kinopoisk.ru
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Сценарий исключительно вписывающегося в нынешнюю конъюнктуру фильма, написанный Биллом Колладжом ("Исход: цари и боги", "Кредо убийцы"), основывается на реальной истории беглого раба Питера, фотография исполосованной спины которого вызвала в 1863 года широкий общественный резонанс.

Питер был рабом на плантации в Луизиане и однажды, будучи подвергнутым жестокой порке со стороны надсмотрщика, чуть не приведшей к его смерти, решил бежать на север, где присоединился к армии Союза. Армейские врачи во время медицинского осмотра сфотографировали глубокие раны на спине Питера, снимок был опубликован в The Independent, а позже в Harper Weekly.

Фотография обошла весь мир и стала отрезвляющим примером жестокости рабства в Америке. Данное событие укрепило позиции аболиционистов и побудило многих свободных чернокожих присоединиться к армии Союза для борьбы с рабовладельческим Югом.

Фильм "Освобождение"- это не столько драма об истории угнетения темнокожего населения подобно фильму "12 лет рабства", сколько остросюжетный фильм о погоне и выживании. В основу сценария фильма легли исторические документы и дневник воспоминаний самого Питера.

Съемки фильма "Освобождение" начнутся в начале следующего года. Пока Уилл Смит ожидает возобновления съемок спортивной драмы "Король Ричард", где он играет отца прославленных теннисисток-сестёр Уильямс, а Фукуа готовится заняться постпродакшном фильма "Бесконечность".

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