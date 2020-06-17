Уилл Смит сыграет сбежавшего раба в фильме Антуана Фукуа

Уилл Смит ("Люди в чёрном", "Плохие парни", "Аладдин") сыграет темнокожего раба в триллере "Освобождение" (Emancipation) режиссера Антуана Фукуа (дилогия "Великий уравнитель", "Падение Олимпа", "Великолепная семёрка").

Сценарий исключительно вписывающегося в нынешнюю конъюнктуру фильма, написанный Биллом Колладжом ("Исход: цари и боги", "Кредо убийцы"), основывается на реальной истории беглого раба Питера, фотография исполосованной спины которого вызвала в 1863 года широкий общественный резонанс.

Питер был рабом на плантации в Луизиане и однажды, будучи подвергнутым жестокой порке со стороны надсмотрщика, чуть не приведшей к его смерти, решил бежать на север, где присоединился к армии Союза. Армейские врачи во время медицинского осмотра сфотографировали глубокие раны на спине Питера, снимок был опубликован в The Independent, а позже в Harper Weekly.

Фотография обошла весь мир и стала отрезвляющим примером жестокости рабства в Америке. Данное событие укрепило позиции аболиционистов и побудило многих свободных чернокожих присоединиться к армии Союза для борьбы с рабовладельческим Югом.

"Whipped Peter" 1863, was an African American slave who escaped a Louisiana plantation in March 1863, gaining freedom when he reached the Union camp near Baton Rouge. The incredible power of this image is the dignity of that man. He's posing, expression indifferent. pic.twitter.com/v3Yjm5OiLJ — Valerie Breslin.Fbook. 🌼 no d.m b4 main page chat (@Jeanvaljean1533) June 11, 2020

Фильм "Освобождение"- это не столько драма об истории угнетения темнокожего населения подобно фильму "12 лет рабства", сколько остросюжетный фильм о погоне и выживании. В основу сценария фильма легли исторические документы и дневник воспоминаний самого Питера.

Съемки фильма "Освобождение" начнутся в начале следующего года. Пока Уилл Смит ожидает возобновления съемок спортивной драмы "Король Ричард", где он играет отца прославленных теннисисток-сестёр Уильямс, а Фукуа готовится заняться постпродакшном фильма "Бесконечность".