Замечательный повод для прекращения дела обозначил Верховный суд. Если водителю не были разъяснены его права и обязанности в соответствии с Конституцией, то его нельзя привлекать к ответственности. Нарушены требования статьи 51 Конституции. То есть человек не знал, что ему вменяется, и как с этим бороться.

Если на вас составляют протокол за нарушение ПДД, а вы не согласны, то внимательно следите за подписями. Фото: Владимир Аносов/ РГ

Итак, 4 ноября прошлого года некий инспектор остановил в 2 часа ночи машину, которой управлял некто Платон А.В. Инспектор заподозрил, что водитель был нетрезв. Эту версию поддержали мировой, а также кассационный суды. Однако Верховный суд с такими решениями не согласился. Дело в том,что Платону не были разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1 КоАП и 51 Конституции. Все эти пункты предусмотрены в бланке протокола об административном правонарушении. Нарушителю остается только поставить подпись под соответствующими пунктами. Но в этой истории что-то пошло не так.

Из материалов дела видно, что оригинал протокола и его копия имеют существенные отличия. А именно - в копии протокола, полученной лицом, в отношении которого он составлен, отсутствуют его подписи в соответствующих оригиналу графах.

Если бы он отказался от подписи, то инспектор должен был бы составить соответствующий акт. Но его нет в деле. При этом в копиях других процессуальных документов подпись Платона есть.

И еще один нюанс: оригинал протокола не вшит в материалы дела, как положено, а подклеен.

Нарушением, влекущим невозможность использования доказательств, может быть признано получение объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу, если ему не были предварительно разъяснены его права и обязанности.

В копии протокола нет подписи Платона ни в графе о разъяснении его прав, ни в графе о содержании этих статей. То есть права ему были не разъяснены. И не важно, что в оригинале протокола его подпись стоит. Оригинал, по всей видимости, был впоследствии поправлен. Но правки в протокол можно вносить только при согласии подозреваемого. О чем должна быть соответствующая запись. Если ее нет - это подделка.

Право на защиту требует, чтобы обвиняемому была предоставлена возможность оспорить показания свидетеля и произвести его допрос

Впрочем, в этом Верховный суд даже не сомневался. Из содержания протокола об отстранении от управления транспортным средством, акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и письменных объяснений понятого Иванкова А.К., напечатанных на типовом бланке, усматривается, что его подпись, проставленная в этих документах, отличается от его подписи в паспорте на имя Иванкова Александра Кирилловича, копия которого приобщена к материалам дела.

Суды не исследовали доводы жалобы Платона о фактическом отсутствии понятых при составлении процессуальных документов. Мировым судьей понятые Иванков А.К. и Ковалев А.В., а также инспектор ДПС в судебное заседание не вызывались и не допрашивались.

ВС напомнил, что, согласно позиции Европейского Суда по правам человека, прежде чем признать лицо виновным, все доказательства должны быть изучены судом в его присутствии в ходе публичного заседания с целью обеспечения состязательности процесса. Право на защиту требует, чтобы обвиняемому была предоставлена адекватная и надлежащая возможность оспорить показания свидетеля и произвести его допрос. Иное признается нарушением права на справедливое судебное разбирательство.

Кроме того, мировым судьей при рассмотрении настоящего дела не устранены противоречия во времени составления процессуальных документов: акт освидетельствования, которым установлено состояние алкогольного опьянения, составлен раньше, чем проведено исследование выдыхаемого воздуха.

Все это привело к тому, что Верховный суд попросту прекратил дело об управлении автомобилем водителем в нетрезвом виде.