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29.06.2020 18:51
Рубрика: ПДД

Клееное дело

Если водителю не разъяснили его права, то и лишить прав его нельзя
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 140 (8194)
Замечательный повод для прекращения дела обозначил Верховный суд. Если водителю не были разъяснены его права и обязанности в соответствии с Конституцией, то его нельзя привлекать к ответственности. Нарушены требования статьи 51 Конституции. То есть человек не знал, что ему вменяется, и как с этим бороться.
Если на вас составляют протокол за нарушение ПДД, а вы не согласны, то внимательно следите за подписями. Фото: Владимир Аносов/ РГ Если на вас составляют протокол за нарушение ПДД, а вы не согласны, то внимательно следите за подписями. Фото: Владимир Аносов/ РГ
Если на вас составляют протокол за нарушение ПДД, а вы не согласны, то внимательно следите за подписями. Фото: Владимир Аносов/ РГ

Итак, 4 ноября прошлого года некий инспектор остановил в 2 часа ночи машину, которой управлял некто Платон А.В. Инспектор заподозрил, что водитель был нетрезв. Эту версию поддержали мировой, а также кассационный суды. Однако Верховный суд с такими решениями не согласился. Дело в том,что Платону не были разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1 КоАП и 51 Конституции. Все эти пункты предусмотрены в бланке протокола об административном правонарушении. Нарушителю остается только поставить подпись под соответствующими пунктами. Но в этой истории что-то пошло не так.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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Из материалов дела видно, что оригинал протокола и его копия имеют существенные отличия. А именно - в копии протокола, полученной лицом, в отношении которого он составлен, отсутствуют его подписи в соответствующих оригиналу графах.

Если бы он отказался от подписи, то инспектор должен был бы составить соответствующий акт. Но его нет в деле. При этом в копиях других процессуальных документов подпись Платона есть.

И еще один нюанс: оригинал протокола не вшит в материалы дела, как положено, а подклеен.

Нарушением, влекущим невозможность использования доказательств, может быть признано получение объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу, если ему не были предварительно разъяснены его права и обязанности.

В копии протокола нет подписи Платона ни в графе о разъяснении его прав, ни в графе о содержании этих статей. То есть права ему были не разъяснены. И не важно, что в оригинале протокола его подпись стоит. Оригинал, по всей видимости, был впоследствии поправлен. Но правки в протокол можно вносить только при согласии подозреваемого. О чем должна быть соответствующая запись. Если ее нет - это подделка.

Право на защиту требует, чтобы обвиняемому была предоставлена возможность оспорить показания свидетеля и произвести его допрос

Впрочем, в этом Верховный суд даже не сомневался. Из содержания протокола об отстранении от управления транспортным средством, акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и письменных объяснений понятого Иванкова А.К., напечатанных на типовом бланке, усматривается, что его подпись, проставленная в этих документах, отличается от его подписи в паспорте на имя Иванкова Александра Кирилловича, копия которого приобщена к материалам дела.

Суды не исследовали доводы жалобы Платона о фактическом отсутствии понятых при составлении процессуальных документов. Мировым судьей понятые Иванков А.К. и Ковалев А.В., а также инспектор ДПС в судебное заседание не вызывались и не допрашивались.

Фото: Сергей Михеев
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством

ВС напомнил, что, согласно позиции Европейского Суда по правам человека, прежде чем признать лицо виновным, все доказательства должны быть изучены судом в его присутствии в ходе публичного заседания с целью обеспечения состязательности процесса. Право на защиту требует, чтобы обвиняемому была предоставлена адекватная и надлежащая возможность оспорить показания свидетеля и произвести его допрос. Иное признается нарушением права на справедливое судебное разбирательство.

Кроме того, мировым судьей при рассмотрении настоящего дела не устранены противоречия во времени составления процессуальных документов: акт освидетельствования, которым установлено состояние алкогольного опьянения, составлен раньше, чем проведено исследование выдыхаемого воздуха.

Все это привело к тому, что Верховный суд попросту прекратил дело об управлении автомобилем водителем в нетрезвом виде.