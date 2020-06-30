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Актриса Мария Порошина рассказала, что потеряла ребенка от Гоши Куценко

Новости
    30.06.2020, 11:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

46-летняя российская актриса Мария Порошина рассказала о трагедии, постигшей ее в союзе с актером Гошей Куценко.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Мария - многодетная мама, воспитывающая от разных мужей пятерых детей. Но мало кто знает, что их могло быть шестеро. Если бы не та драма.

Как поделилась Порошина в эфире программы "Судьба человека", в самом начале продолжавшихся пять лет отношений с Гошей Куценко она потеряла ребенка. После чего долго не могла забеременеть.

Гоша утешал спутницу, поддерживал, и через несколько лет - в 1996-м - у них родилась дочь Полина.

"Это произошло на последнем курсе института. Мы были с Гошей, конечно, счастливы", - вспоминает актриса. Но счастье было недолгим - союз пары рухнул буквально через три месяца после рождения дочери - из-за измены Куценко.

"У него появилась другая. И в тот момент я поняла, что хочу быть одна", - рассказала Порошина. Уточнив, что Гоша был с ней честен и сам во всем признался - "в приступе доверия".

"Мы же были как Ромео и Джульетта, мне жить после его измены даже не хотелось", - горько вспоминает Мария.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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При этом отмечено, что актеры все-таки сумели сохранить хорошие отношения. Более того, Куценко по словам Порошиной, до сих пор ее "ангел-хранитель, готовый всегда прийти на помощь" - он всегда рядом, когда это нужно.

В отношениях с Гошей Мария состояла с 1992 по 1997 год. После расставания с Куценко Поршина вышла замуж за актера Илья Древнова, бывшего на четыре года моложе супруги. Актеры развелись в 2018-м.

Мария Порошина родилась в 1973 году в Москве. На экранах - с девяностых: "Антикиллер", серия "Ёлки", волшебница Светлана Назарова из "Дозоров", сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Каменская", "Моя прекрасная няня", "Участок", "Марш Турецкого", "Бригада" (жена Фила).

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