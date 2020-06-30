Genesis запустил в РФ подписку на авто и анонсировал выход новинок

Genesis Russia провела прямую трансляцию с управляющим директором ООО "Хёндэ Мотор СНГ" Алексеем Калицевым, в ходе которой был презентован новый сервис подписки на автомобили Genesis Mobility и подтверждены сроки выхода на российский рынок новых моделей - кроссовера Genesis GV80 и седана G80 нового поколения.

Приложения для смартфонов на системе Android уже доступно, в ближайшее время сервис Genesis Mobility появится и на iPhone. Пока для аренды доступна одна модель - Genesis G70 нового модельного года.

Минимальный срок аренды - 1 год. Ежемесячный платёж, если выбирать автомобиль в комплектации Sport, составляет 68 900 рублей, версия Supreme обойдётся на 3 тысячи рублей дороже. Лимит пробега в месяц - 2500 км, то есть год ограничен 30 тысячами км. Если вдруг арендатор проехал свыше этого, то будет выставлен допсчёт.

В будущем компания расширит модельный ряд, доступный по подписке Genesis Mobility: в него войдут все модели, за исключением флагманского седана G90.

Выдача автомобилей будет происходить в шоу-руме Genesis Lounge, расположенном в БЦ "Москва-Сити". Алексей Калицев отметил, что компания планирует свести к нулю контакты клиента и представителей шоурума за счёт развития системы подачи онлайн-заявок на бронирование автомобиля, техобслуживание и другие предоставляемые услуги.

Что касается новинок, то первыми они появятся опять же в "Москва-Сити" в ближайшие несколько месяцев. Клиенты смогут ознакомиться с автомобилями и оставить предзаказ. Точная дата начала продаж новых Genesis GV80 и G80 не определена, всё будет зависеть от поставок автомобилей. Напомним, ранее "РГ" сообщала, что кроссовер и седан выйдут на наш рынок этой осенью.