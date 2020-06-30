Главный тренер "Сельты" похвалил Федора Смолова

Гарсия отметил, что Смолов "неплохо взаимодействует с одноклубниками и проделывает большой объем работы". Напомним, с момента перехода в "Сельту" на правах аренды из "Локомотива" Федор провел 11 матчей и забил два гола - в ворота "Реала" и "Барселоны".

"Мы очень довольны действиями Смолова. Он перетягивает внимание на себя, освобождая пространство для Яго Аспаса. Федор работает на команду, и это радует", - сказал Гарсия.

Что касается будущего Смолова, то Гарсия предпочитает пока не говорить о таких вещах. Сейчас клуб из Виго идет на 17-м месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на восемь очков.

"Не знаю, будет ли Федор с нами в следующем сезоне. Сначала нужно решить вопрос о сохранении прописки в высшем дивизионе. Если руководство клуба и команда останутся им довольны, то переговоры, конечно, пройдут", - подытожил Гарсия.

Ранее в СМИ появлялась информация, что "Сельта" готова выкупить Смолова, заплатив за него "Локомотиву" 6,5 миллиона евро.