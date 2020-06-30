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Рубрика: В мире

Иран выдал ордер на арест Трампа за убийство Сулеймани

Текст: Максим Макарычев
Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа за приказ о ликвидации высокопоставленного иранского генерала 3 января этого года, сообщает агентство Fars.

Генеральный прокурор Тегерана Али Алкази Мехр сообщил, что Трамп - один из 36 человек, в отношении которых Иран выдал ордер на арест в связи со смертью Касема Сулеймани, который руководил спецподразделением "Эль-Кудс", отвечающим за организацию военных операций Исламской Республики за рубежом. По словам Мехра, Трамп будет привлечен к ответственности, как только он уйдет с поста президента США.

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
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Исламская Республика также попросила Интерпол выпустить так называемое "красное уведомление" о приоритетном розыске для этих 36 человек, сообщает агентство ISNA. Имена других лиц, которые находятся в списке, названы не были. Впрочем, по оценке большинства экспертов, Интерпол не удовлетворит данный запрос.

В Интерполе телеканалу CNN сообщили, что "не будут рассматривать запросы такого рода". В Интерполе пояснили, что это не соответствует его правилам и уставу. "Организации строго запрещено предпринимать какие-либо вмешательства или действия политического, военного, религиозного или расового характера".

"Поэтому, если когда-либо любые такие запросы будут направлены в генеральный секретариат организации, Интерпол не будет рассматривать запросы такого рода", - отмечается в заявлении. Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук назвал этот шаг Ирана "политическим трюком".

Фото: REUTERS
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Напомним, национальный герой Ирана Хасем Сулеймани был убит американцами в международном аэропорту Багдада третьего января 2020 года вместе с пятью другими высокопоставленными военными, включая Абу Махди аль-Мухандиса, заместителя главы поддерживаемых Ираном Народных мобилизационных сил Ирака (ФМС). Ракеты ударили по машинам, находившимся возле терминала грузовых воздушных перевозок, в результате чего два автомобиля были уничтожены.

Этот удар был осужден не только Тегераном и его союзниками. Выяснилось, что приказ на ликвидацию Сулеймани отдал лично Трамп.

Даже в США некоторые политики, включая республиканцев, назвали ликвидацию Сулеймани "безрассудным шагом". Тогда же Тегеран пообещал жестко ответить на убийство генерала.

Пресс-секретарь иранской судебной системы Голам-Хоссейн Эсмаили заявил в начале июня, что гражданин Ирана был приговорен к смертной казни "за работу на иностранные спецслужбы". Эсмаили утверждал, что Сейед Махмуд Мусави Маджд раскрыл информацию о местонахождении Сулеймани сотрудникам разведки США.

В мире Ближний Восток Иран В мире США Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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