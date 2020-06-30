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30.06.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Kia подтвердила остановку продаж кроссовера Kia Seltos в России

Текст: Юрий Зубко

Компания Kia подтвердила информацию о том, что продажи кроссовера Seltos остановлены в России. Вот что нам рассказали в российском офисе корейского бренда.

Фото: www.quto.ru
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"Kia Motors подтверждает, что было выявлено несоответствие заявленной спецификации системы блокировки рулевой колонки в некоторых комплектациях Kia Seltos, и с 11 июня 2020 г. продажи этих комплектаций Kia Seltos были временно приостановлены.

Вопрос не связан с безопасностью автомобиля. Мы активно работаем над контрмерами, чтобы решить эту проблему и возобновить поставки модели, которая сейчас очень востребована на рынке. Мы планируем напрямую уведомить клиентов Kia, которые уже получили указанные автомобили, как только план устранения данного несоответствия будет готов к официальному объявлению и реализации в России", - рассказали "РГ" в пресс-службе корейского производителя.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу автомобилей в комплектациях Classic, Comfort, Luxe и Style действует с 11 июня. Дилерам запрещено в том числе выдавать уже оплаченные Kia Seltos клиентам.

Машины с указанными версиями имеют проблему отсутствия блокировки руля при выключении зажигания.

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#Kia