Kia подтвердила остановку продаж кроссовера Kia Seltos в России

Компания Kia подтвердила информацию о том, что продажи кроссовера Seltos остановлены в России. Вот что нам рассказали в российском офисе корейского бренда.

"Kia Motors подтверждает, что было выявлено несоответствие заявленной спецификации системы блокировки рулевой колонки в некоторых комплектациях Kia Seltos, и с 11 июня 2020 г. продажи этих комплектаций Kia Seltos были временно приостановлены.

Вопрос не связан с безопасностью автомобиля. Мы активно работаем над контрмерами, чтобы решить эту проблему и возобновить поставки модели, которая сейчас очень востребована на рынке. Мы планируем напрямую уведомить клиентов Kia, которые уже получили указанные автомобили, как только план устранения данного несоответствия будет готов к официальному объявлению и реализации в России", - рассказали "РГ" в пресс-службе корейского производителя.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу автомобилей в комплектациях Classic, Comfort, Luxe и Style действует с 11 июня. Дилерам запрещено в том числе выдавать уже оплаченные Kia Seltos клиентам.

Машины с указанными версиями имеют проблему отсутствия блокировки руля при выключении зажигания.