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30 июня 2020 г.

Указ губернатора Красноярского края от 30 июня 2020 года № 173-уг "О признании утратившим силу указа Губернатора Красноярского края от 10.04.2020 № 86-уг "О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края"

Дата подписания 30 июня 2020 г.
Опубликован 30 июня 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, статьей 7.1 Закона Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Признать утратившими силу:

указ Губернатора Красноярского края от 10.04.2020 № 86-уг "О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края";

указ Губернатора Красноярского края от 14.04.2020 № 90-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Красноярского края от 10.04.2020 № 86-уг "О введении ограничительных мероприятий на территориях города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края";

указ Губернатора Красноярского края от 30.04.2020 № 113-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 10.04.2020 № 86-уг "О введении ограничительных мероприятий на территориях города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края";

указ Губернатора Красноярского края от 22.06.2020 № 163-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 10.04.2020 № 86-уг "О введении ограничительных мероприятий на территориях города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс



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