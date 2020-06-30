Marvel поделилась неизвестными ранее фото со съемок "Войны бесконечности"

Супергеройская лента "Война бесконечности" стала доступна подписчикам платформы Disney+.

В честь этого события Marvel предоставили аудитории фотографии со съемок картины, которые ранее нигде не публиковались.

"Съемки одного из самых больших фильмов всех времен были довольно напряженными, эпичными и веселыми", - такими словами подписана серия снимков.

Особо примечательным выглядит кадр с Капитаном Америкой и Тором, скрывающимися от солнца под цветными зонтиками в перерыве между дублями.

Также на фото видно, как выглядели на площадке Железный человек и Человек-паук до компьютерной обработки.