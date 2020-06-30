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30.06.2020 10:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кадыров заявил о скорой отмене двухнедельного карантина в Чечне

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что в скором времени в республике отменят обязательный двухнедельный карантин для всех, кто в Чечню. Об этом сообщается на его странице во "Вконтакте".

По словам руководителя региона, для приезжих достаточно будет иметь на руках результаты тестирования на коронавирус. Если их не будет, анализ возьмут на месте.

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- Прошло чуть больше недели с момента отмены в республике режимов самоизоляции и "стоп-колеса", введенных на фоне вспышки COVID-19. Мне очень приятно отметить, что сохраняется устойчивая динамика снижения заболеваемости, несмотря на снятие ограничительных мер, - написал он.

Между тем в аэропорту "Грозный", дирекция которого ранее заявляла, что прилететь сюда могут только те, у кого есть справка об отсутствии коронавируса или наличия антител, все также действуют ограничения. Кадыров добавил, что в скором возобновиться железнодорожное сообщение.

По последним данным Роспотребнадзора, в республике выявлено 1708 случаев коронавируса, 1181 человек выздоровел. Скончались 22 пациента.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Пандемия коронавируса COVID-19

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