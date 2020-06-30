Кадыров заявил о скорой отмене двухнедельного карантина в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что в скором времени в республике отменят обязательный двухнедельный карантин для всех, кто в Чечню. Об этом сообщается на его странице во "Вконтакте".

По словам руководителя региона, для приезжих достаточно будет иметь на руках результаты тестирования на коронавирус. Если их не будет, анализ возьмут на месте.

- Прошло чуть больше недели с момента отмены в республике режимов самоизоляции и "стоп-колеса", введенных на фоне вспышки COVID-19. Мне очень приятно отметить, что сохраняется устойчивая динамика снижения заболеваемости, несмотря на снятие ограничительных мер, - написал он.

Между тем в аэропорту "Грозный", дирекция которого ранее заявляла, что прилететь сюда могут только те, у кого есть справка об отсутствии коронавируса или наличия антител, все также действуют ограничения. Кадыров добавил, что в скором возобновиться железнодорожное сообщение.

По последним данным Роспотребнадзора, в республике выявлено 1708 случаев коронавируса, 1181 человек выздоровел. Скончались 22 пациента.