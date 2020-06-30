2020 год уже научил нас многому и заставил по-другому посмотреть на привычные вещи. Шопинг, как неотъемлемая часть нашей жизни, тоже уже не будет прежним. Что же изменилось за период самоизоляции?

1. Избирательность. В карантин многие поняли, что не нужно много вещей. Лучше отдать предпочтение качеству, а не количеству. Возрос спрос на базовые коллекции, капсульный гардероб. Даже самые заядлые шопоголики выбирают одежду, которую можно сочетать между собой, носить в разные сезоны. Становятся популярными долговечные вещи, которые легко надевать и удобно носить. Все больше людей начинает пользоваться услугами стилистов, которые помогают подобрать образ онлайн и не тратить деньги на ненужную одежду, купленную наугад. Люди стали тщательнее изучать отзывы, перед тем как приобрести товар. Спонтанный шопинг сегодня воспринимается как своего рода фастфуд. Зачем выбирать одноразовые, бесполезные вещи, если можно найти что-то стоящее. На первый план выходят взвешенные решения о покупках.

2. Экология. Карантин оказал свое влияние не только на социум, но и на природу. Экологи отслеживали улучшение качества воздуха в Китае и появление новых видов рыб в каналах Венеции, в Берлин прилетели редкие виды птиц. При этом оказалось, что очень многим людям не безразлична окружающая среда, и за время карантина многие из них стали уделять свое внимание этому вопросу.

3. Онлайн-шопинг взрослеет. Люди 50+ раньше нечасто совершали покупки через интернет, но именно эта аудитория стала клиентами маркетплейсов и магазинов в социальных сетях в условиях самоизоляции. Метод уже испытанный и проверенный, значит, эти люди будут заказывать и дальше. Кроме того, они оценили удобство онлайн-покупок по сравнению с традиционным шопингом и вряд ли вернутся к прежним объемам закупок в офлайне. Впрочем, эта тенденция отразилась и на других возрастных категориях, хотя и в меньшей степени. Молодежь успела оценить преимущества интернет-покупок гораздо раньше.

Пора выходить в онлайн, и если вы не сделали этого раньше, то сейчас самое врем

4. Выбор отечественного производителя. В период самоизоляции покупки с китайских и мировых сайтов были недоступны, либо возникали сильные перебои с доставкой. Выиграли на этом российские бренды - наконец-то потребитель обратил на них должное внимание и "распробовал" в полной мере. Стереотипы по поводу made in Russia для многих теперь остались в прошлом. Сейчас на рынке масса отечественных брендов с отличным качеством. Если раньше модным считался шопинг в Европе, то сегодня одежда российского производства во многом не уступает качеству популярных заграничных брендов и отвечает всем современным тенденциям моды.

5. Постоянство. За это время многие неоднократно заказывали товары на маркетплейсах и накопили там внушительные скидки. Специальные предложения распространяются на весь ассортимент сразу, а он перекрывает огромную часть нужд среднестатистического человека.

Вряд ли покупатель пойдет искать товар в другое место, отказавшись от персональных скидок. Ситуация доходит до того, что девушки примеряют платья в офлайн-магазинах, а заказывают их в интернете. Людям нравится возможность отследить цены и заранее планировать шопинг.

Это не просто пять интересных фактов о покупателях, а пять веских причин, которые намекают бизнесменам в сфере товарного бизнеса на очень важное обстоятельство. Пора выходить в онлайн, и если вы не сделали этого раньше, то сейчас самое время.

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