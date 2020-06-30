Бывшего курганского замгубернатора осудили на 11 лет за взятки от бизнеса

Роман Ванюков работал в должности вице-губернатора недолго - с марта 2017-го по ноябрь 2018 года. Но за это время, как доказало следствие, сумел выстроить почти безотказную систему откатов. Взятки чиновник брал не сам, а через посредника-соседа, бизнесмена, снабжающего дорожные предприятия горюче-смазочными и строительными материалами. Подельники быстро нашли общий язык и распределили роли. Бизнесмен подбирал клиентов - победителей аукционов на дорожно-строительные работы, которым заказчики задолжали по госконтрактам. А замгубернатора решал, кому в первую очередь перечислить законно причитающиеся деньги. За свои услуги чиновник брал от 3 до 10 процентов от выплаченной суммы. При этом заказчиком работ выступал не департамент, а подведомственное ему государственное казенное учреждение (ГКУ) "Курганавтодор". Однако все финансовые операции, проходящие через ГКУ, Ванюков контролировал лично.

Всего в суде фигурировали четыре взятки от четырех предпринимателей на суммы 180, 210, 965 тысяч и около 26 миллионов рублей. Последнюю сумму Ванюков требовал от директора коммерческой фирмы, которая строила дорогу в селе. Правда, он успел получить только часть - 4,3 миллиона рублей, потом уволился по собственному желанию, а через несколько дней его задержали и отправили в СИЗО.

Во взятках бывший замгубернатора так и не признался. Однако не смог объяснить, откуда взялись 5 миллионов 170 тысяч рублей, которые нашли оперативники во время обысков у него и его сестры в квартире. По приговору суда все деньги конфискованы в доход государства, а сам 48 летний экс-чиновник ближайшие 11 лет проведет в колонии строго режима. Осужденному запрещено в течение пяти лет занимать должности на государственной и муниципальной службе. В счет обеспечительных мер арестовано имущество на миллион рублей и автомобиль Toyota RAV 4, принадлежащи1 его сестре.

Гособвинение просило для Ванюкова 15 лет колонии строгого режима и со штрафом в размере 26 миллионов рублей. После приговора гособвинитель Алексей Киселев заявил, что наказание назначено в пределах санкции статьи, квалификация статьи не изменилась. Суд учел только те деньги, которые фактически были переданы Ванюкову на руки. Вопрос об обжаловании решения пока не стоит. Окончательное решение будет принято после изучения приговора.