В пяти городах Беларуси открыты участки для голосования россиян

В пяти городах Беларуси, включая столицу республики, сообщают новостные порталы, открыты участки, на которых граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно находящихся на ее территории, голосуют по поправкам в Конституцию РФ.

В Минске досрочное голосование ежедневно проходит с 10:00 до 20:00 в здании посольства РФ на улице Нововиленская, 1 А, а в первый июльский день российских граждан ожидают уже с 08:00.

В Бресте голосование проходит в те же часы в здании генерального консульства Российской Федерации, которое расположено по адресу: ул. Пушкинская, 10.

Проголосовать по поправкам в Конституцию РФ граждане России могут и в Гомеле на участке, который открыт с 25 июня в Российском центре науки и культуры на улице 50 лет БССР, 7.

А в Могилеве пункт для голосования работает в эти дни на улице Ленинская, 61 в помещении лицея Белорусско-Российского Университета.

А вот в Островце россиян ожидают на участке для голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Он будет открыт с 08:00 до 20:00 в Информационном центре БелАЭС по адресу: ул. Восточная, 18А.

Голосование, напоминает ЦИК РФ, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или документа его заменяющего.

Следует добавить, что дополнительную информацию по вопросам голосования граждане РФ могут получить на сайтах ЦИК России - cikrf.ru, цик.рф, конституция2020.рф в разделе "Общероссийское голосование 1 июля 2020 года" и на сайте belarus.mid.ru.