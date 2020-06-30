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Вдову Кобзона, попавшую в больницу с подозрением на COVID-19, выписали

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    30.06.2020, 11:06
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Госпитализированная некоторое время назад с подозрением на новую коронавирусную инфекцию вдова Иосифа Кобзона рассказала о своем состоянии.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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По словам Нелли Кобзон, которые передает KP.RU, она действительно приболела, но вряд ли у нее был COVID-19. Сейчас женщина уже дома, и у нее "все анализы хорошие!" При этом что именно у нее был за недуг, Кобзон не знает.

С момента, как стало известно о госпитализации 69-летней Кобзон, представители СМИ никак не могли связаться с нею - включался автоответчик. Друзья также не могли прояснить ситуацию. Все это вызывало дополнительное волнение.

Но теперь выяснилось, что Нелли Кобзон просто отключила телефон из-за того, что его "просто "оборвали" после публикаций в прессе". Сейчас опасность позади - Кобзон уверяет, что у нее "быстро все восстановилось" и в целом она "не болела сильно". В частности, не было температуры, не было никаких симптомов COVID-19.

"Я просто попала в больницу, и хотела сама сделать для себя все анализы", - пояснила Кобзон.

Стоит отметить, что Нелли Михайловна Кобзон лежала в том же госпитале, где "вылечили от коронавируса сына Надежды Бабкиной, Стаса Михайлова и других именитых пациентов".

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