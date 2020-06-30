Женевский автосалон не состоится в 2021 году и будет продан

Организаторы Женевского автосалона определились с судьбой мотор-шоу. При хорошем развитии событий выставку организуют в 2022 году, однако, в силу непреодолимых обстоятельств, право на его проведение будет продано.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в связи с отменой Женевского автосалона в 2020 году по причине коронавируса судьба мотор-шоу оказалась под угрозой, и решение необходимо найти до осени.

Комитет и правление фонда "Международный автосалон" приняли решение не организовывать выставку в 2021 году, так как при опросе основных экспонентов стало понятно, что участники готовы рассматривать 2022 год, но никак не следующий: им тоже требуется время для восстановления финансовой стабильности, нарушившейся в связи с COVID-кризисом.

Правление кантона Женева предлагало организаторам кредит в размере 16.8 миллиона швейцарских франков, однако последние от займа отказались. По условиям контракта, выставка должна быть проведена в 2021 году, но это невозможно, так как автосалон не сможет привлечь нужное количество людей, по опыту прошлых лет это более 600 тысяч посетителей и 10 тысяч журналистов. Другими словами, займ загонит организаторов в долговую яму, так как условия кредитной линии предполагают возвращение всей суммы уже в июне 2021 года.

Правление фонда выставки решило продать право на проведение Женевского автосалона компании Palexpo SA. Palexpo SA владеет зданием, в котором проходит мотор-шоу.