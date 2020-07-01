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01.07.2020 11:15
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ выпустит Lada 4x4 в спецверсии Black

Текст: Константин Руссов
Фото: https://vk.com/avtovaznewsspb Фото: https://vk.com/avtovaznewsspb
Фото: https://vk.com/avtovaznewsspb

Lada 4x4 в ближайшее время получит новое исполнение Black. Ожидается, что оно будет лимитированным, то есть автомобиль выпустят в ограниченном количестве экземпляров.

В группе AvtoVAZ News было опубликовано фото внедорожника в исполнении Black. Сообщается, что лимитированная версия создана на базе "городской" версии Lada 4x4 с пластиковыми бамперами - Urban.

Фото: www.instagram.com/lada.online/
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Новинку отличают чёрные легкосплавные колёсные диски, потолок, поручни, противосолнечные козырьки, блок системы "ЭРА-Глонасс". Также у новинки другая обивка сидений, на которых появится вышитая надпись с названием спецверсии. Традиционно крылья машин украшены шильдиками.

На АвтоВАЗе уже приступили к сборке опытных образцов.

Напомним, семейство автомобилей Lada 4x4 оснащается 83-сильным бензиновым двигателем объёмом 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП, "раздаткой" и системой полного привода. Цена на 3-дверный внедорожник начинается от 572 900 рублей, этот же автомобиль в исполнении Urban стоит 648 900 рублей.

Ранее "РГ" сообщала об открытии на АвтоВАЗе новой зоны - заводского ателье аксессуаров, на котором доукомплектовываются выпущенные автомобили. Не исключено, что Lada 4x4 Black будет дорабатываться здесь же.

#Lada