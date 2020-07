Кадры: в пятом сезоне "Люцифера" будет серия в стиле нуар

В пятом сезоне сериала "Люцифер", который выйдет 21 августа, будет серия в стиле нуар.

Об этом свидетельствует галерея кадров, опубликованная EW.

I’m so excited to the Noir episode on Lucifer! Omggg!! #lucifer pic.twitter.com/9uqfA45xtL — Júlia (@RedBlossomT) July 1, 2020

Отмечается, что серия будет называться It Never Ends Well for the Chicken и в ней главный герой будет расследовать дело в Лос-Анджелесе сороковых годов.

Can’t wait for y’all to finally watch the Noir episode of Lucifer in a couple months. 🕵🏼 pic.twitter.com/XlujdMV9wA — 𝐋𝐨𝐳. (@Iaurengermcn) June 30, 2020

Напомним, Netflix уже продлил сериал, чьим сценаристом является писатель Нил Гейман ("Американские боги", "Благие знамения"), на шестой сезон.