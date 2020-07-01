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Кадры: в пятом сезоне "Люцифера" будет серия в стиле нуар

Новости
    01.07.2020, 13:12
Текст:   Козьма Лоханкин

В пятом сезоне сериала "Люцифер", который выйдет 21 августа, будет серия в стиле нуар.

Об этом свидетельствует галерея кадров, опубликованная EW.

Отмечается, что серия будет называться It Never Ends Well for the Chicken и в ней главный герой будет расследовать дело в Лос-Анджелесе сороковых годов.

Напомним, Netflix уже продлил сериал, чьим сценаристом является писатель Нил Гейман ("Американские боги", "Благие знамения"), на шестой сезон.

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