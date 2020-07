Лучшие мультфильмы Союзного государства покажут в режиме онлайн

3 июля начинает свою работу Большой фестиваль мультфильмов - один из крупнейших в России ежегодных анимационных смотров.

В разные годы фестиваль проводился в Москве, Воронеже, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Норильске, Тольятти и Липецке, а с 3 по 12 июля 2020 года впервые пройдет в формате онлайн.

Состоятся показы современной анимации, пройдут встречи с мастерами мультипликации и серия мастер-классов, будут показаны работы номинантов на премию Союзного государства в области литературы и искусства-2020.

В программе традиционно два блока: "Премьеры" - российские мультфильмы, снятые за последний год, и "Победители" - фильмы-лауреаты международных фестивалей и кинопремий. На фестивале организована система зрительского голосования.

В разделе "Музыка в анимации" будут показаны мультфильмы из цикла "Сказки старого пианино". Это транснациональный проект из 13 лент. Фильм "Чайковский. Элегия" снимался в Англии, лента о Моцарте была создана в США. Музыкальные биографии Шумана, Баха, Прокофьева и Шопена сняли белорусские режиссеры, а фильмы о Россини, Вивальди и Дебюсси сделаны российскими мастерами.

"Сказки старого пианино" - образовательный проект, который знакомит юное поколение с великими композиторами всех времен и народов. Автор идеи, сценарист и режиссер Ирина Марголина, соавтор сценариев Елена Долинская, режиссеры Оксана Черкасова, Елена Петкевич, Ирина Кодюкова стали номинантами на премию Союзного государства в области литературы и искусства за 2020 год.

Мультфильмы создавались студией М.И.Р. совместно с "Беларусьфильмом" в течение последних нескольких лет. За это время они не раз были отмечены престижными международными наградами.

Фильм "Сказки старого пианино. Людвиг ван Бетховен" получил первый приз на фестивале в Португалии в 2007 году - за лучший телевизионный сериал; Гран-при в 2008 году в Требоне в Чехии в той же номинации; фильм отмечен и на фестивале в Хиросиме в 2008 году. "Антонио Вивальди" был показан в числе "Лучших в мире" (Best in the World).

Ирина Марголина родилась в крошечном городке Рославле, что неподалеку от границы с Беларусью, ее отец - из Минска.

- Мы были бы рады, если бы эти мультфильмы демонстрировались в школах и музеях, - говорит Ирина. - Кстати, Лувр показывал детям наш цикл. Фильм про Бетховена выполнен на песке, история Вивальди - живописью на фольге, в мультфильме о Шумане использовалась компьютерная графика. Озвучивали мультфильмы Евгений Миронов, Борис Плотников, Игорь Костолевский, Тимоти Далтон...