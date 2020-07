На международном фестивале "Рок за Бобров" выступит группа Little Big

Международный музыкальный фестиваль "Рок за Бобров" в этом году не состоится. Он пройдет 7 августа 2021 года. Место остается прежним - минский аэродром Липки. Все артисты, которые должны были выступить в этом году, подтвердили свое участие в фестивале следующего года. В их числе группа Little Big, под вирусную песню которой UNO, охотно танцует публика.Танцевать под эту песню можно сольно, что крайне важно в условиях пандемии коронавируса , а хореографию осилит любой человек без подготовки.

Группа впервые заявила о себе 1 апреля 2013 года, выпустив клип Every Day I'm Drinking. Он выстрелил. Первый альбом группы With Russia From Love был выпущен 17 марта 2014 года.

В 2019 году группа Little Big, дающая более 120 концертов в год по России и Европе, попала в список "Главные российские знаменитости" по версии "Форбс".

В 2020 году группа должна была представить Россию на 65-м юбилейном конкурсе песни "Евровидение-2020" в Роттердаме. 12 марта 2020 года на Первом канале состоялась премьера клипа на песню UNO, с которой Little Big должна была выступить на конкурсе Евровидение. Видео набрало более 100 миллионов просмотров. Однако 18 марта 2020 года организаторы объявили об отмене конкурса из-за пандемии.

Участница "Евровидения" белоруска Наталья Подольская увидела в отмене "Евровидения", где должны были выступить Little Big, большой плюс. По ее мнению, у группы есть большая возможность поставить на паузу, отдохнуть и написать новый хит.

На фестиваль "Рок за Бобров" приезжают не только белорусы, но и гости из других стран. Иностранцы выкупили сотни билетов на "Рок за Бобров - 2020", но границы закрыты, и, по словам организаторов, они не видят возможности решения этой проблемы.

Хедлайнеры прошлого фестиваля были Сергей Михалок, Баста и "Мумий Тролль", а ведущий Юрий Дудь.

В лайн-апе нынешнего фестиваля были группы "Звери", "Порнофильмы", Noize MC, Louna, "Пошлая Молли" и "J:Морс". Все заявленные артисты выступят на "Рок за Бобров" в следующем году. Организаторы не успели объявить еще одного участника - группу Little Big, с которой была договоренность о выступлении в этом году. Группа должна была выступить на фестивале еще в 2019, но из-за самочувствия вокалиста в Беларусь она не доехала.

- В этом году Little Big собирались покорять "Евровидение" и не планировали участие в летних фестивалях. Но об участии на "Рок за Бобров" нам удалось договориться, - пояснил организатор Руслан Стариковский. - Еще в начале весны была надежда, что к середине июня пандемия закончится, многие артисты были уверены, что фестивальное лето 2020 года состоится.

"Рок за Бобров" за последние годы не только стал одним из самых успешных фестивалей в Беларуси, но и неоднократно входил в топ-5 самых популярных фестивалей СНГ. В 2019 "Рок за Бобров" посетили более 50 тысяч человек.