Началось производство планшетов для переписи населения

Глава минпромторга Денис Мантуров и глава минкомсвязи Максут Шадаев запустили производство планшетов для переписи населения на двух сборочных линиях - в Москве и Шуе (Ивановская область).

Саму перепись из-за пандемии правительство перенесло с октября этого года на апрель следующего года. Однако в труднодоступных населенных пунктах перепись начнется уже в октябре, поэтому первая партия планшетов поступит в распоряжение Росстата в сентябре. Всего для переписи будет произведено 360 тыс. планшетов. На них устанавливается операционная система "Аврора" - единственная отечественная разработка, внесенная в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Эта система была разработана для госорганов и отличается высокой степенью защиты.

Граждане смогут выбирать - заполнить бланк переписи самостоятельно через портал госуслуг, прийти в МФЦ "Мои документы" или же дождаться переписчика и либо попросить его внести данные в обычный бумажный бланк переписи, либо согласиться на внесение данных в планшет. В любом случае все данные деперсонализированы - никто не узнает, к примеру, есть конкретно у вас сбережения или нет, в какой квартире вы живете и так далее. Росстат планирует напечатать лишь 20 млн бумажных переписных листов - на 90% меньше, чем в прошлую перепись.

Планшеты позволят в 1,5 раза сократить время опроса и быстрее обработать данные переписи - ее итоги будут подведены уже осенью следующего года, а окончательные итоги планируют опубликовать до конца 2022 года.

Планшеты с российской операционной системой получат не только переписчики, но и полицейские, учителя и врачи

В дальнейшем планшеты планируется передать в пользование полицейским, учителям и медработникам. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении производства до 1,2 млн штук.

Через два-три года, предположил Шадаев, планшеты можно будет реализовать и на рынке. Сейчас их стоимость вместе с внешним аккумулятором и программным обеспечением оценивается в 23 тысячи рублей.