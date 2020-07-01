Названа причина смерти актера Виктора Проскурина

Причиной смерти Заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина, умершего на 69-м году жизни, стала хроническая обструктивная болезнь лёгких. Об этом рассказала супруга актёра Ирина Хонда.

"У Вити была хроническая обструктивная болезнь лёгких - ХОБЛ. Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера. Я не медик, не могу сказать, из-за чего появляется ХОБЛ. Есть мнение, что одна из причин - это курение", - приводит слова Хонды KP.RU.

Отмечается, что от этой болезни также скончались Георгий Данелия, Олег Ефремов и Игорь Кваша.

Кроме того, вдова артиста подтвердила, что у него было онкологическое заболевание, однако она подчеркнула, что умер он именно из-за болезни лёгких.

"ХОБЛ - это такая коварная болезнь, при которой идет необратимый процесс. Когда легкие как шагреневая кожа сжимаются, и человеку нечем дышать. Процесс идет по нарастающей", - сказала она, добавив, что коронавируса у Проскурина также не было.

Виктор Проскурин известен по фильмам "Большая перемена", "Афганский излом", "Жестокий романс", "12 стульев", "Однажды двадцать лет спустя", "Выйти замуж за капитана", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Гагарин. Первый в космосе", "Легенда о Коловрате" и других - всего около 130 экранных работ.