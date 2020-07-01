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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Приморье, Хабаровский край и ЕАО начали голосовать по поправкам

Текст: Дина Непомнящая

Все больше избирательных участков по стране приступают к работе в финальный день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. В 8:00 они открылись еще в трех дальневосточных регионах: Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области.

Фото: RT/ youtube.com
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В Приморье оборудовали 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков, а также 211 на судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. В ЕАО 1 июля открылись 183 участка, а в Хабаровском крае - 779.

Некоторые дальневосточники уже успели сделать свой выбор, ведь чтобы разгрузить поток голосующих во время пандемии, голосование сделали семидневным, начав его еще 25 июня.

В ЕАО многие граждане воспользовались возможностью прийти на особый, передвижной пункт "АвтоУИК" - автобус, переоборудованный под избирательный участок. За предыдущие шесть дней он объехал все отдаленные улицы Биробиджана, чтобы люди смогли проголосовать прямо возле своего дома.

Не затягивать с принятием решения предпочли и многие приморцы. Одним из первых по вопросу внесения поправок в Конституцию проголосовал губернатор региона Олег Кожемяко. Накануне глава края призвал прийти на участки тех, кто не успел сделать это раньше.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"В жизни страны, как и в жизни каждого человека наступают такие моменты, когда нужно сделать ответственный выбор", - подчеркнул Олег Кожемяко.

На избирательных участках Хабаровского края сегодня тоже ожидают голосующих. Надежность и объективность подсчета помогут обеспечить комплексы обработки бюллетеней, предназначенные для автоматизированной работы. В регионе установили 81 КОИБ. Накануне все они были подключены и проверены.

"Комплекс обладает неоспоримыми преимуществами перед обычными ящиками для голосования", - отметили в краевом избиркоме.

Ранее избирательные участки открылись в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Сахалинской и Магаданской областях.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край ДФО Еврейская АО Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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