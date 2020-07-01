В ДФО открылись все участки для голосования по поправкам в Конституцию

Сегодня финальный день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. На Дальнем Востоке уже открыты все избирательные участки.

Голосование идет на Чукотке, Камчатке, в Якутии, Забайкалье, Приморье, Хабаровском крае, Сахалинской, Магаданской, Амурской и Еврейской автономной областях. Последней присоединилась Республика Бурятия.

В Бурятии свое мнение об изменениях в главный закон страны жители высказывают с 15 июня, тогда в республике началось досрочное голосование. Основной этап, как и по всей стране, стартовал 25 июня.

"Голосование проходит на 837 участках для голосования: 814 - образованных в общем порядке, 23 - участках для голосования в местах временного пребывания участников, а также вне помещений для голосования", - сообщает пресс-служба регионального правительства.