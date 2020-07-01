Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, что изменится в регионах в наступившем втором месяце лета - июле. Выберите в нашей подборке регион, куда хотите поехать, и узнайте, что и как там изменится после первого июля. И уже ближе к поездке, на официальных сайтах региональных властей еще раз все уточните. Хорошего отпуска!

Алтай: туристам открывают сезон

В Алтайском крае открылись турбазы, гостиницы, базы отдыха, а также летние кафе, веранды и террасы ресторанов. А в соседней Республике Алтай турбизнес ждет третье июля - когда можно будет принимать отдыхающих.

Всего, по словам начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, в крае возобновляют работу свыше 200 кафе и ресторанов на семь тысяч посадочных мест. Туристов начинают принимать почти 190 сельских гостевых домов, более 170 турбаз и организаций отдыха, а также около 200 гостиниц. А санаториям с медицинской лицензией, напомним, разрешили работать еще с восьмого июня.

В Республике Алтай туробъекты с медицинской лицензией и кафе на открытом воздухе работают с 11 июня. Для всех других коллективных средств размещения ограничения были продлены до второго июля.

По словам главы региона Олега Хорохордина, с третьего июля все туробъекты смогут возобновить работу, но при условии жесткого соблюдения всех санитарных норм. Ограничения не снимут только в Кош-Агачском районе, где зафиксирован подъем заболеваемости.

Пермь: идем в музеи

В Пермском крае с июля разрешили посещения музеев под открытым небом - это архитектурный ансамбль "Хохловка" и музей политических репрессий "Пермь - 36".

Можно прогуляться и по городскому арт-объекту "ЗаводШпагина" на территории бывшего предприятия. Но надо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию. Также в Перми на этой неделе откроются пять оздоровительных лагерей для детей.

Кубань: детские лагеря и отели в горах

С первого июля в Краснодарском крае тоже начнут работу детские оздоровительные лагеря после карантина по коронавирусу. Большинство расположены на Азово-Черноморском побережье.

И пока они доступны только для местных ребят - из Краснодарского края и Республики Адыгея. Возобновят работу отели в горах Сочи. Но, по информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, все еще закрытыми остаются аквапарки, бассейны, кинотеатры, а также театры и концертные залы.

Ростов-на-Дону: речные прогулки

В Ростовской области возобновили работу открытые площадки летних кафе, курортные отели и санатории, центры отдыха и туристические базы.

Началась навигация прогулочных судов на Дону и других реках региона. Для прибывающих в Ростовскую область туристов и жителей других регионов отмены справки и двухнедельный режим самоизоляции. Снова можно проводить официальные спортивные соревнования с участием зрителей, но заполнять позволено только десять процентов от общего числа зрительских мест.

Начали действовать детские оздоровительные лагеря - пришкольные, загородные, а также парки культуры и отдыха. Открыли двери зоопарки, но без доступа в крытые павильоны, аттракционы и манежи. Плавательные бассейны остаются закрытыми.

Астрахань: дикие маршруты

Турбазы в Астраханской области начали принимать гостей со всей России, при этом не нужно сдавать тест на коронавирус или соблюдать двухнедельный карантин. Но о своих гостях базы отдыха должны информировать полицию.

- Это нужно, чтобы в случае возникновения очага коронавируса, полиция оперативно нашла контактных лиц, - рассказали "РГ" в астраханском туристско-информационном центре.

Также в Астрахани открылись летние площадки кафе. В музеи и комплекс Кремля пускают небольшими компаниями до пяти человек. Групповые экскурсии по городу и к загородным природным достопримечательностям пока приостановлены, но многие ездят туда дикарями. Например, организацию турмашрута к соленому озеру Баскунчак, которое славится лечебными свойствами из-за высокой концентрации солей, взяли на себя местные жители.

- Доезжаем до поселка Нижний Баскунчак и пересаживаемся к местным: на "Уазик" или "Ниву", - рассказала "РГ" путешественница Анна Пимонкова - привозят прямо на озеро. Проезд стоит 1200 рублей в обе стороны: едешь, купаешься, звонишь и тебя забирают обратно. Везут на площадку, где можно принять душ и переодеться, по дороге рассказывают историю озера, как настоящие экскурсоводы.

Тула: работает почти все!

В Тульской области открылись библиотеки, музеи, музеи-заповедники, аттракционы, зоопарки, непродовольственные рынки и ярмарки.

Возобновится деятельность спортивных учреждений и фитнес-клубов, бань и саун. А тульские гостиницы вновь могут принимать гостей. В ЗАГСах вновь можно проводить торжественные церемонии бракосочетаний.

Для детей возвращается летний отдых, правда, не в полном объеме: выехать на экскурсии за пределы региона организованным группам уже можно, но загородные и школьные летние лагеря в этом году работать все же не будут. Зато учреждения дополнительного образования могут проводить занятия на свежем воздухе.

Кострома: у школяров началось лето

С первого июля в Костромской области открываются фитнес-клубы и смены в загородных лагерях. По данным администрации региона, работа загородных лагерей будет организована по новой схеме. Вместо привычных трех недель смена продлится 14 дней, и все это время в учреждениях будет соблюдаться карантин. Посещения родителями запрещены. Ожидается, что с шестого июля в образовательных учреждениях начнут работу и смены с дневным пребыванием детей.

Липецк: из кафе на фитнес

В Липецкой области приняли решение открыть летние кафе и фитнес-центры.

В администрации области отметили, что подписанное губернатором Игорем Артамоновым постановление вышло с учетом рекомендаций и предложений главного санитарного врача региона Владимира Бондарева. Например, групповые и индивидуальные занятия не должны посещать одновременно более 20 человек. С 14 июля возможны новые послабления режима самоизоляции.

Ярославль: можно жениться

В Ярославской области открылись санатории. Стали доступны открытые территории музеев и зоопарка - при условии обеспечения социальной дистанции и без пересечения потоков посетителей.

Со второго июля в ЗАГСах области возобновятся торжественные церемонии бракосочетаний - при ограниченном количестве гостей. И они должны надевать защитные маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Тверь: турбазы и библиотеки

В Тверской области заработали библиотеки и выставочные залы. Открылись физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, СПА- и массажные салоны, солярии, сауны.

Начались бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, хостелах, туристических базах и в гостевых домах. Кроме того, снят запрет с прогулок на водном транспорте с проведением досуговых, развлекательных и культурных мероприятий. С шестого июля в регионе заработают загородные детские лагеря.

Калининград: карантина больше нет

В Калининградской области с первого июля перестал действовать запрет на работу загородных детских лагерей.

Сотрудники этих учреждений должны пройти тестирование на коронавирус и кишечные инфекции в региональном центре гигиены и эпидемиологии. Учреждения смогут принять детей, только когда будут готовы все анализы. По такой же схеме с шестого июля начнут открываться детские сады.

Обязательную двухнедельную самоизоляцию для граждан, прилетающих и приезжающих из других регионов отменили. Теперь это требование сохраняется только для тех, кто прибыл из-за рубежа.

Волгоград: перчатки сняли до осени

В Волгоградской области открываются сезонные кафе, гостиницы, турбазы и санатории. С первого июля также заработает в полном объеме пассажирский транспорт.

С 15 июля начнут открываться детские оздоровительные лагеря. При этом масочный режим в местах общественного пользования сохраняется. Обязательное использование перчаток власти из-за жары отменили. Маски остались. Гражданам выписывают штрафы от одной до 30 тысяч рублей. Самые строгие меры применяют к юридическим лицам - до 300 тысяч рублей.

Екатеринбург: ужинаем на веранде

В Свердловской области заработали фитнес-центры. А с первого июля в Екатеринбурге и Челябинской области открываются летние веранды кафе и ресторанов. В Курганской области возобновляют работу еще и кинотеатры. Для каждой отрасли разработаны рекомендации санитарных врачей, которые надо строго соблюдать. В частности, террасам ресторанов нужно установить входной фильтр для посетителей, термометрию, рассаживать гостей так, чтобы за одним столом находились не более четырех человек. В кинотеатрах зрители также должны соблюдать социальную дистанцию.

Калмыкия: все начнется 12 июля

Власти Калмыкии решили продлить второй этап снятия ограничений до 12 июля. Как сообщили в пресс-службе главы республики, такое решение принято из-за эпидемиологической ситуации. Поэтому летний отдых в республике откладывается до 12 июля. "Пока рост заболеваемости не будет снижаться стабильно, нет возможности снимать оставшиеся ограничения", - говорит министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

Дальний Восток: полет нормальный

На Чукотке режим самоизоляции продлили до шестого июля включительно. На Камчатке до 15 июля. После этой даты частичное снятие ограничений коснется авиационных перевозок по территории края, туристической отрасли и открытия тренировочных баз для профессиональных спортсменов.

В Магаданской области, если позволит эпидемиологическая обстановка, с первого июля начнут работу детские оздоровительные лагеря. Регион уже перешел к второму этапу снятия ограничений. Здесь открылись кафе, рестораны, спортивные залы, музеи, библиотеки.

В Сахалинской области с первого июля разрешено проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях. Сокращены сроки обсервации для прибывающих в регион. Вместо 14 дней начал работать принцип "тест + короткая обсервация". А с 29 июля в Южно-Сахалинске начнут работать все дошкольные учреждения, закрытые ранее.

В Приморье с первого июля заработают музеи и выставки. Могут возобновить тренировки команды по игровым видам спорта. Глава региона Олег Кожемяко не исключил, что с шестого июля откроются фитнес-залы. "За последнюю неделю, - пояснил губернатор, - наблюдается снижение заболеваемости. Если тенденция сохранится, то с 15 июля также можно будет приступить к полноценному оздоровительному отдыху детей и на летних пришкольных площадках, и в оздоровительных лагерях".

В Амурской области с 25 июня уже разрешили работать аттракционам в городских парках, за исключением двух городов: Благовещенска и Свободного. В Благовещенске запрет должны снять второго июля. А с десятого числа там же разрешат работу веранд общепита.

В Бурятии с первого июля возможно открытие горячих источников, детских аттракционов и экскурсионных маршрутов.

В Якутии со второго июля откроются летние кафе, базы отдыха, пляжи. И разрешат перевозки пассажиров межрайонными такси, автобусами и паромами.

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