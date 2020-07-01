Новости

Число новых случаев COVID-19 в Москве снизилось до рекордно низкой отметки 12:07
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось на Чукотке и Камчатке 12:06
В МИД Германии назвали неприемлемыми санкции США против "Северного потока-2" 12:03
В Петербурге свыше 2,2 млн человек проголосовали по поправкам в Конституцию 11:57
Монтажера "9 роты" и "Дылды" пригласили в Американскую киноакадемию 11:57
Российским кинематографистам предложили стать академиками "Оскара" 11:52
В Татарстане по поправкам проголосовали почти 70% избирателей 11:43
Свыше 50% избирателей на юге России проголосовали по поправкам 11:28
ВЦИОМ: Каждый второй россиянин смотрел Парад Победы 11:27
Названа причина смерти актера Виктора Проскурина 11:25
Путин проголосовал по поправкам к Конституции 11:24
Названы самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту 11:24
Из Бостона уберут памятник президенту Линькольну, отменившему рабство в США 11:20
В Бельгии снесли бюст короля Леопольда 11:15
АвтоВАЗ выпустит Lada 4x4 в спецверсии Black 11:15
Явка на 10 утра в Подмосковье составила 62,53 процента 11:04
МГИК: В столице начался итоговый день голосования по Конституции 10:55
Более 11 тысяч наблюдателей работают на избирательных участках в Подмосковье 10:54
Пожар во владимирском театре мог произойти из-за короткого замыкания 10:53
Главный инфекционист США спрогнозировал 100 тысяч заражений в день 10:48
ЦИК: За ходом голосования по Конституции следят более 520 тысяч наблюдателей 10:47
ЦИК: Серьезных нарушений на голосовании по Конституции не зафиксировано 10:41
В КБР заработали летние кафе, рынки и крупные магазины 10:40
Джеймс Ганн раскрыл вырезанную из "Стражей Галактики" шутку 10:38
"Сельта" объявила о продлении аренды Смолова до конца сезона 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
01.07.2020 11:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге свыше 2,2 млн человек проголосовали по поправкам в Конституцию

Текст: Светлана Цыганкова, Вера Черенева

В Петербурге 2 миллиона 269 тысяч человек приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает Центризбирком России.

ЦИК: За ходом голосования по Конституции следят более 520 тысяч наблюдателей

Всего в Петербурге в списки избирателей включено свыше 3 миллионов 848 тысяч человек, таким образом, на 1 июля явка в Северной столице превысила 59 процентов. Голосование проводится на 1899 избирательных участках, они расположены в школах, вузах, домах культуры. Кроме того, проголосовать можно в Пулково, на Ладожском и Московском вокзалах.

В этом году как никогда востребованными оказались избирательные участки в больницах. В связи с пандемией коронавируса лечебные учреждения фактически разделены на две зоны - "зеленую" и "красную". В последней проходят лечение пациенты с коронавирусом. Но при этом сами заболевшие и врачи, которые с ними работают, имеют возможность проголосовать. Наблюдателями выступают сами врачи, известно, что протоколы после подведения итогов голосования будут передаваться в горизбирком по электронной почте.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в голосовании на территории школы №12 Василеостровского района. Глава города коротко пообщался с журналистами и обратил внимание на то, что в голосовании активно принимают участие петербуржцы всех возрастов.

В других регионах Северо-Запада также показатели явки довольно высоки. Так, в Ленинградской области за шесть дней голосования на участки пришли свыше 770 тысяч человек, это свыше половины от общего числа избирателей.

В Калининградской области явка на 1 июля составила 41,55 процента.

По данным Центральной избирательной комиссии Карелии, в регионе уже проголосовали 169 тысяч 856 человек. 34 тысячи граждан сделали свой выбор вне избирательных участков.

В Вологодской области голосование проводится на 944 избирательных участках, расположенных в школах и домах культуры. Еще 31 участок работает в больницах Вологды, Череповца, Сокола и Великого Устюга, на промышленных предприятиях и в следственных изоляторах. В первые шесть дней в голосовании приняли участие свыше 431 тысячи избирателей, всего в списки включено порядка 934 тысяч человек.

В Республике Коми свое мнение к поправкам к Конституции России уже

выразили 41,49 процента участников голосования. В республике открыт 621 избирательный участок для тех, кто голосует по месту жительства.

В Архангельской области на 1 июля проголосовали более 326 тысяч избирателей, в Новгородской - 172 тысячи, в Псковской - свыше 229 тысяч человек.

В Ненецком автономном округе, самом малочисленном регионе Северо-Запада, в списки избирателей включены 33,9 тысяч человек. До 1 июля проголосовать успели свыше 17,6 тысяч жителей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область Голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин проголосовал по поправкам к Конституции
Главный инфекционист США спрогнозировал 100 тысяч заражений в день
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Умер актер Виктор Проскурин
Оформить пенсию удаленно можно до конца июля
Резервистов призовут на военные сборы