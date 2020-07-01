В Петербурге свыше 2,2 млн человек проголосовали по поправкам в Конституцию

В Петербурге 2 миллиона 269 тысяч человек приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает Центризбирком России.

Всего в Петербурге в списки избирателей включено свыше 3 миллионов 848 тысяч человек, таким образом, на 1 июля явка в Северной столице превысила 59 процентов. Голосование проводится на 1899 избирательных участках, они расположены в школах, вузах, домах культуры. Кроме того, проголосовать можно в Пулково, на Ладожском и Московском вокзалах.

В этом году как никогда востребованными оказались избирательные участки в больницах. В связи с пандемией коронавируса лечебные учреждения фактически разделены на две зоны - "зеленую" и "красную". В последней проходят лечение пациенты с коронавирусом. Но при этом сами заболевшие и врачи, которые с ними работают, имеют возможность проголосовать. Наблюдателями выступают сами врачи, известно, что протоколы после подведения итогов голосования будут передаваться в горизбирком по электронной почте.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в голосовании на территории школы №12 Василеостровского района. Глава города коротко пообщался с журналистами и обратил внимание на то, что в голосовании активно принимают участие петербуржцы всех возрастов.

В других регионах Северо-Запада также показатели явки довольно высоки. Так, в Ленинградской области за шесть дней голосования на участки пришли свыше 770 тысяч человек, это свыше половины от общего числа избирателей.

В Калининградской области явка на 1 июля составила 41,55 процента.

По данным Центральной избирательной комиссии Карелии, в регионе уже проголосовали 169 тысяч 856 человек. 34 тысячи граждан сделали свой выбор вне избирательных участков.

В Вологодской области голосование проводится на 944 избирательных участках, расположенных в школах и домах культуры. Еще 31 участок работает в больницах Вологды, Череповца, Сокола и Великого Устюга, на промышленных предприятиях и в следственных изоляторах. В первые шесть дней в голосовании приняли участие свыше 431 тысячи избирателей, всего в списки включено порядка 934 тысяч человек.

В Республике Коми свое мнение к поправкам к Конституции России уже

выразили 41,49 процента участников голосования. В республике открыт 621 избирательный участок для тех, кто голосует по месту жительства.

В Архангельской области на 1 июля проголосовали более 326 тысяч избирателей, в Новгородской - 172 тысячи, в Псковской - свыше 229 тысяч человек.

В Ненецком автономном округе, самом малочисленном регионе Северо-Запада, в списки избирателей включены 33,9 тысяч человек. До 1 июля проголосовать успели свыше 17,6 тысяч жителей.