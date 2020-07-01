Свыше 50% избирателей на юге России проголосовали по поправкам

К утру 1 июля более 50 процентов избирателей регионов Юга России приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на сайте Центризбиркома.

Наибольшая явка к 10 утра финального дня голосования зарегистрирована в Карачаево-Черкесской республике (75,54 процента), а также в Дагестане (74.09).

В Ростовской области активность избирателей составила 66.92 процента, в Волгоградской - 67,22.

В Астраханской области уже проголосовали 60,87 процента избирателей, в Калмыкии - 58,71, в Ингушетии - 55,96 процента.

Как писала "РГ", на участках для голосования действует масочный режим, на входе проводится термометрия. Кроме того, участки в обязательном порядке через несколько часов работы проветриваются и дезинфицируются.

Для граждан, которые не могут или опасаются прийти на избирательный участок, организовано голосование дома.