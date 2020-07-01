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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Свыше 50% избирателей на юге России проголосовали по поправкам

Текст: Наталья Коротченко, Роман Мерзляков

К утру 1 июля более 50 процентов избирателей регионов Юга России приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на сайте Центризбиркома.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
В трех регионах ДФО явка на голосование по поправкам превысила 50%

Наибольшая явка к 10 утра финального дня голосования зарегистрирована в Карачаево-Черкесской республике (75,54 процента), а также в Дагестане (74.09).

В Ростовской области активность избирателей составила 66.92 процента, в Волгоградской - 67,22.

В Астраханской области уже проголосовали 60,87 процента избирателей, в Калмыкии - 58,71, в Ингушетии - 55,96 процента.

Как писала "РГ", на участках для голосования действует масочный режим, на входе проводится термометрия. Кроме того, участки в обязательном порядке через несколько часов работы проветриваются и дезинфицируются.

Для граждан, которые не могут или опасаются прийти на избирательный участок, организовано голосование дома.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область СКФО Ингушетия Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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