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01.07.2020 18:32
Рубрика: Легковые авто

Volvo отзывает более 2 млн автомобилей

Текст: Юрий Зубко

Автомобили Volvo попали под массовый отзыв - по всему миру из-за стального троса в креплении ремней безопасности передних сидений, который может ослабнуть и снизить защитный эффект, в сервисы отправятся около 2,1 млн машин марки (412 тысяч авто из списка приходятся на Швецию), произведенных с 2006 по 2019 год.

Фото: Пресс-служба Volvo
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Сам автопроизводитель называет это профилактической мерой, направленной на предотвращение подобных инцидентов в будущем. В то же время этот отзыв - самый крупный в истории Volvо. У компании уже есть информация о травмах, связанных с неполадкой. Отзываются модели S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и S80L.

В мае Volvo отзывал в России почти 10 тысяч автомобилей из-за "умной" функции. У авто могла быть неисправна система помощи при экстренном торможении.

А в феврале прошлого года компания из-за неисправностью модуля связи отправляла в в нашей стране в ремонт S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90.

#Volvo