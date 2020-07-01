Volvo отзывает более 2 млн автомобилей

Автомобили Volvo попали под массовый отзыв - по всему миру из-за стального троса в креплении ремней безопасности передних сидений, который может ослабнуть и снизить защитный эффект, в сервисы отправятся около 2,1 млн машин марки (412 тысяч авто из списка приходятся на Швецию), произведенных с 2006 по 2019 год.

Сам автопроизводитель называет это профилактической мерой, направленной на предотвращение подобных инцидентов в будущем. В то же время этот отзыв - самый крупный в истории Volvо. У компании уже есть информация о травмах, связанных с неполадкой. Отзываются модели S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и S80L.

В мае Volvo отзывал в России почти 10 тысяч автомобилей из-за "умной" функции. У авто могла быть неисправна система помощи при экстренном торможении.

А в феврале прошлого года компания из-за неисправностью модуля связи отправляла в в нашей стране в ремонт S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90.