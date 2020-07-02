Названо место похорон актера Виктора Проскурина

Актёра Виктора Проскурина, скончавшегося 30 июня в возрасте 68 лет от хронической обструктивной болезни лёгких, похоронят на Троекуровском кладбище.

Об этом сообщили в Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.

По словам источника, прощание планируется на субботу, место церемонии будет названо позже.

В качестве одного из вариантов рассматривается Дом кино, передаёт РИА Новости.

Виктор Проскурин - Заслуженный артист РСФСР. Известен по таким фильмам, как "Большая перемена", "Жестокий романс", "12 стульев", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и многим другим.